【誤導】2026元旦新規？老人駕照繳回最高現賺3萬6？當心不明影片資訊！政策詳解

網傳「家裡有 70 歲老人的注意」、「2026 元旦新規」、「這張駕照別藏了！拿去繳回最高現賺 3 萬 6」等訊息與影片。經查證，交通部為鼓勵高齡駕駛自願註銷駕照，結合 TPASS 推出優惠措施，高齡駕駛繳回駕照後，持敬老卡搭乘公共運輸工具，每月最高可回饋 1,500 元，補助期間為 2 年。網傳影片宣稱的時間並不正確；所謂「最高現賺 3 萬 6」，實為 2 年補助乘車優惠回饋的總和。發布這樣內容的 YouTube 頻道為 AI 內容農場，過去已多次被 MyGoPen 查證散布不實訊息，並非可靠的資訊來源。

高齡者駕照拿去繳回最高現賺 3 萬 6？



原始謠傳版本：



家裡有70歲老人的注意！ 2026元旦新規：這張『駕照』別藏了！拿去繳回最高現賺3萬6！很多人還不知道！#高齡駕駛 #駕照註銷 #老人福利



主要在社群平台流傳這樣的影片：





查證解釋：





高齡駕照換發及繳回相關政策



（一）交通部在 2025 年 10 月公布駕照管理改革制度，在高齡換照的部分，從 75 歲下修至 70 歲，70 歲長者經過體檢和認知功能測驗合格後，即可換照使用到 75 歲；至於 75 歲長者，則維持 3 年換照方式，以上措施於 2026 年 5 月開始實施。



體檢的項目包括視力、辨色力、聽力、四肢活動能力等等，而認知功能測驗有兩個程序，一個是測驗駕駛人對時間的正確認知能力，需說出當日的年、月、日、星期與當時所在地，測驗 5 題，答對 4 題以上為通過。



另一個程序是測驗駕駛人近程記憶思考的能力，讓受測者看 10 種圖案，並由施測者一一唸出。收起圖案經過 2 分鐘，請受測者說出剛才看過的圖案名稱，可不按順序，答對 3 題以上為通過。



（二）另外，交通部為鼓勵長輩主動繳回駕照，針對 70 歲以上繳回駕照之高齡者，將提供補助 TPASS 乘車優惠回饋（包括計程車），補助期間為 2026 年起完成登錄註記次日起算 2 年，傳言影片中說的 2 年半是錯誤資訊。









優惠內容為使用敬老卡搭乘公共運輸回饋 50%，每月金額最高 1,500 元，以補助期間 2 年 24 個月來算：1,500 x 24 = 36,000，即為傳言所指的 3 萬 6 千元；適用範圍包括公路客運、國道客運、市區公車、臺鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及有驗票設備之計程車。















乘車回饋金的領取時間是次月 25 日開放領取，憑各縣市政府核發之敬老卡、社福卡至四大超商由店員協助領取；另根據交通安全入口網發布之資訊，中彰投還推出加碼活動，逾 75 歲長者只要在中彰投縣市監理單位申辦駕照自願註銷，即可獲得襪子或超商 100 元商品卡等獎勵。





網傳影片來源頻道已多次發布錯誤訊息



發布此網傳影片的 YouTube 頻道「康樂年華」之前就曾錯誤宣稱政府提供銀髮族最高 1 萬 2,000 元之綜合性生活補助，當時 MyGoPen 已有對此進行查證，該頻道是典型的內容農場，格式固定、文字聳動，常有半真半假的資訊，建議民眾避免觀看。





結論



網傳影片所述部分屬實，但細節有誤，所謂的現賺 3 萬 6 千元，是交通部結合 TPASS 方案推出的鼓勵措施，高齡駕駛自願註銷駕照後，持敬老卡搭乘公共運輸工具每月最高可回饋 1,500 元、補助期間 2 年的總和。



傳言影片宣稱補助可領 2 年半是錯誤資訊，且散播此訊息的 YouTube 頻道為 AI 內容農場，過去已有散布謠言的歷史，不是具有可信度的資訊來源，建議民眾避免觀看。



