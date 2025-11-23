【誤導】IPAC宣布正式承認台灣獨立政權？誤解宣言內容！重點在於維持台海現狀

網傳「IPAC重磅宣言」的影片及訊息，內容聲稱對中政策跨國議會聯盟（IPAC）日前在比利時布魯塞爾召開年度峰會，會後通過一項名為「現狀維持宣言」（Declaration on the Status Quo）的決議，正式承認台灣獨立政權。經查證，IPAC 峰會後確實有發表「現狀維持宣言」，該宣言的重點在於「維持現狀」，任何破壞台海現狀的行為，例如阻止台灣行使自主治理、阻止台灣與其他國家建立實質關係、強迫或脅迫方式施加台灣未同意的政治安排等，都會被視為違反宣言。「現狀維持宣言」的重點並非支持台灣統一或是台灣獨立，也不是正式宣布承認台灣獨立政權，而是希望台海應保持現狀，網傳訊息容易造成民眾誤解。

IPAC 宣布正式承認台灣獨立政權？



原始謠傳版本：



IPAC重磅宣言！正式承認台灣獨立政權 北京當場氣炸！



查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



MyGoPen 檢視網傳訊息所附連結，可以找到 YouTube 頻道「北美王律」於 2025 年 11 月 14 日發布的影片，經檢視後，確認即為網傳影片原始出處。



影片聲稱引述一篇報導《重磅宣言！IPAC：台湾有事就是世界有事》，以此進行關鍵字搜索，可以找到「万维读者网」上有相同的報導，發布時間為 11 月 12 日 17：43，作者為 Newtalk。



Newtalk 即為台灣媒體「新頭殼」的英文名稱，不過實際在官網上搜尋，會發現原始報導的標題為《IPAC 布魯塞爾峰會重磅宣言 范雲：台灣有事就是世界有事》，簡體字版本的報導，標題簡略不少。



這兩則新聞的內文雖然完全相同，但標題卻有所差異，如果只看「万维读者网」的報導，會以為「台灣有事就是世界有事」這句話是 IPAC 的聲明，但實際上，這句話是出席 IPAC 峰會的立法委員范雲，在分析 IPAC 通過名為「對（台灣／海峽兩岸）現狀的宣言」（DECLARATION ON THE STATUS QUO）的決議後，認為全球化時代下台海穩定已是世界課題，也就是「台灣有事就是世界有事」。



以「DECLARATION ON THE STATUS QUO」進行搜索，可以找到中華民國僑務委員會於 11 月 16 日的報導，內容為中央社英文版新聞，文中六度提及「維持現狀」（status quo）；檢視中文版報導，可以找到中央社 11 月 14 日的新聞，內容提到對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於 7 至 8 日在布魯塞爾舉行年度峰會，並通過台灣海峽「現狀維持宣言」，其中特別強調明確界定「現狀」的重要性，以確保台海和平。



檢視 IPAC 於 11 月 12 日發布的新聞稿，可以找到名為「現狀維持宣言」（Declaration on the Status Quo）的具體內容，完整翻譯為：



「在峰會期間，IPAC 成員通過了一項共同宣言，再次確認反對任何試圖單方面改變台海現狀的行為。雖然承認對於「現狀」的定義各有不同，IPAC 成員仍確認一項廣泛共識：任何試圖以脅迫或武力方式改變台灣事實上的自治，都是不可接受的；並列出以下將構成違反現狀的行動，包括：



1. 阻止台灣行使自主治理、控制自身邊界（包括領海）、維持正常運作的經濟，或保護其社會免受惡意政治干預。

2. 阻止台灣與其他國家建立實質關係，以及阻止其他國家在其意願下自由與台灣建立此類關係。

3. 以強迫或脅迫方式對台灣施加一項其公民或政治代表未同意的政治安排。



與會議員強調，區域和平與穩定對全球安全至關重要，並承諾推動國會倡議，要求各自政府遵守這些原則。」









上述可知，IPAC 通過的共同宣言，重點在於「反對任何單方面改變台海現狀的行為」，旨在維持台海目前的情勢，宣言中並未提到支持台灣統一或台灣獨立的內容，也沒有如傳言所述「正式承認台灣獨立政權」。





結論



總結來說，IPAC 的「現狀維持宣言」，是強調維持現狀，並非承認台灣獨立的宣言，網傳訊息容易造成民眾誤解。



