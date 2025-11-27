０誤差守護病人安全！光田與倍智醫電攜手打造智慧護理新時代

光田醫院昨日與倍智醫電正式簽署「AI護理師產品化合作協議」，雙方將共同推動AI於臨床護理的創新應用。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

光田綜合醫院持續深化智慧醫療，27日與倍智醫電公司正式簽署「AI護理師產品化合作協議」，雙方將共同推動AI於臨床護理的創新應用，透過技術轉移、系統優化與產品整合，打造兼具臨床價值與商業潛力的智慧護理系統。

光田綜合醫院總院長王乃弘表示，護理人員是醫療照護的核心，臨床文書與英文病歷撰寫長期占去大量時間，因此醫院持續推動智慧醫療，希望運用AI科技協助減輕護理負擔，讓照護回到以病人為中心的本質。

首席醫療副院長張家築也表示，繁重的紀錄工作確實讓臨床壓力加劇，因此院內資訊研發團隊結合生成式AI與語音辨識技術，開發「AI護理師系統」，協助快速生成病歷摘要、語音轉文字、內容校正與中英雙向翻譯，不僅提升紀錄效率，也改善病歷品質與一致性。他強調，AI不是取代專業，而是讓護理師更有時間陪伴病人。

光田醫院長期重視智慧醫療發展，除導入AI臨床決策支援與影像判讀系統外，未來將持續深耕AI臨床應用。（記者陳金龍攝）

張家築說，該系統具有直覺式比對介面與修改軌跡紀錄功能，能自動標示差異、提供用字建議，讓護理人員即時確認修改內容。經院內試用後顯示，AI輔助可將護理紀錄輸入效率提升3倍，交班與報告效率明顯提升，讓護理師能將更多時間投注於病人照護，進一步提升病人滿意度。

而倍智醫電則將系統整合、介面設計、測試優化與市場包裝，推動AI護理師產品化與商品化落地。未來系統將可與醫院資訊系統（HIS）透過API無縫整合，只需上傳語音檔即可生成完整紀錄，並透過雲端監控平台確保安全性與可追溯性。

倍智醫電總經理黃建中表示，這次合作是雙方共同推進AI護理師2.0與3.0版本的起點，未來將持續強化生成式AI模型的準確度與臨床適用性，並規劃以訂閱服務方式推廣至其他醫療院所，促進智慧醫療生態圈的形成。

光田綜合醫院長期重視智慧醫療發展，除導入AI臨床決策支援與影像判讀系統外，此次再以AI護理師落地應用，展現以科技提升人本照護的決心。未來，院方將持續深耕AI臨床應用，讓「科技懂醫療、AI更貼近人心」。