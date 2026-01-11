誤差範圍內「顧電話」決定勝負 綠營初選最後假日各傾全力

屏東縣長周春米（左）11日到台南市永康區為台南市長參選人林俊憲（右）黨內初選站台。（程炳璋攝）

台南市長參選人林俊憲（左七）11日號召台南市23名議員、3名立委與中央、地方政要，傾盡民進黨資源營造大團結氣勢。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選最後周日，林俊憲11日在永康區舉辦最終場造勢晚會，傾盡黨內主流派資源營造勝選氣勢，陳亭妃以鐵馬苦行大打悲情牌。2人都強調「顧電話」是決勝關鍵。國民黨台南市長參選人謝龍介認為，民進黨誰出線都需面對執政30多年的包袱。

陳亭妃鐵馬騎行最終站回到市區，11日在安平區南島路造勢現場找來王世堅站台，陳大打悲情牌，提及初選以來遭抹黑、攻擊，委屈流下眼淚。

林俊憲永康造勢營造大團結氣勢，集結台南市議會泛綠陣營的23名市議員加上3名台南市立委，現場4000多人到場，強調自己是唯一能團結民進黨台南隊的人選，要對手在最後階段不要訴諸悲情，誰輸了就支持對手，才是民進黨員應盡責任。

最後階段林、陳支持度拉近到不分軒輊，兩方陣營都強調，在微幅差距下，誰有能力組織動員「顧電話」才是決勝關鍵。

見到民進黨初選廝殺到最後一刻，謝龍介表示，2陣營都信心滿滿，不管誰提名，民進黨在台南都有執政30年的包袱，抵不過鄉親想改變的渴望。

