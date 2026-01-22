誤帶走國防機密不道歉！前藍發言人曝黃國昌"目的"！

【論壇中心/綜合報導】



民眾黨立委黃國昌19日在立院外交及國防委員會攸關國防特別條例的機密會議中將機密資料帶出會議室，引發風波，還因此吃上官司，民進黨立委陳培瑜今赴北檢告發黃國昌涉違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。

國民黨前發言人蕭敬嚴在《頭家來開講》節目中質疑，黃國昌在這個時間點搞出這種風波，「絕非不小心」，他在四十幾秒做了什麼事，沒有人知道，並且也沒大家解釋，一昧的用謾罵來回應這件事，蕭敬嚴指出，「黃國昌越是用罵來回應就是心虛」，但也有可能是怕這幾天沒人討論他，只好用心良苦繼續炒話題，因為只要討論到國防預算的話，大家都會去問黃國昌到底拍了多少張機密，他就可以有存在感。

原文出處：道歉就好！黃國昌為何嘴硬？蕭敬嚴：用心良苦怕沒人討論！

