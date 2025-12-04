誤把中藥「生烏粉」當黑胡椒包餃子致命！陸推拿店中毒案二審維持原判

1名推拿店足療按摩技師賀男在調製餃子餡時，將本應妥善存放的中藥材「生烏」粉末誤認為黑胡椒加入餡料中。（示意圖／翻攝自pexels）

中國大陸新疆烏魯木齊市中級人民法院近日公布二審民事判決書，內容顯示，1起因誤用劇毒「生烏」粉末造成的烏頭鹼（Aconitine，生物鹼毒素）中毒事件在經過審理後，法院最終維持原判。

據《星島日報》報導，事件源於2023年12月21日，1名推拿店足療按摩技師賀男在調製餃子餡時，將本應妥善存放的中藥材「生烏」粉末誤認為黑胡椒加入餡料中。當天，推拿店老闆鄧男與師傅陳男抵達推拿館後，與賀男共同食用這批餃子，3人隨後陸續出現烏頭鹼中毒症狀，其中鄧男最終因搶救無效而身亡。

隨後鄧男家屬向法院提起訴訟，向賀男與陳男求償餘80萬元人民幣（約合新台幣355萬元）。一審由新市區人民法院審理後認定，鄧男作為推拿店經營者，且具備醫學背景，未將具毒性的「生烏」與一般調味料分開存放，增加誤食風險。

此外，在察覺中毒後，鄧男也未立即採取專業救治措施，反而在中毒期間繼續為顧客進行按摩，使毒性更快擴散，延誤救治時機。因此，法院認定鄧男對自己的死亡後果負有重大過錯，需承擔70％責任。

判決書同時指出，賀男將「生烏」粉末誤當黑胡椒加入餃子餡，操作失誤與中毒結果具有直接因果關係，需承擔20％責任；而陳男作為醫師，在察覺烏頭鹼中毒後未建議立即就醫，對損害後果擴大亦有過錯，需承擔10％責任。

一審最終判令賀男與陳男共計賠償鄧男家屬36萬餘元。案經上訴後，烏魯木齊市中級人民法院於11月28日公布二審判決，駁回陳男的上訴，維持原審判決結果。

