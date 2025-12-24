誤把余天認成爸爸！75歲李亞萍認失智初期…營養師曝「8大健腦食物」延緩腦退化、思緒更清晰

▲75歲資深女星李亞萍上節目時自曝罹患已失智症。（圖／翻攝自余祥銓Ken臉書）





現年75歲的資深女星李亞萍近日與媳婦柔柔一起上節目，公開透露自己已出現失智症早期徵象。她長期將自己關在家中、足不出戶，逐漸出現失憶現象、時空錯置，半夜準備去作秀，甚至以為過世多年的毛小孩還在等等。兒子余祥銓也曾於受訪時證實媽媽會在凌晨3、4點打電話給司機要出門，以及曾把丈夫余天認成爸爸。

據李亞萍表示，錄影當日身體不大穩定，記憶力明顯退化，甚至在聊天後會忘了自己剛才在跟誰說話。

大腦，掌管我們的記憶、情緒、判斷力，甚至是未來的選擇。從日常飲食，也有許多能保護大腦免受自由基損害，讓你記憶清晰不模糊的健康食物，既天然又美味，好食課營養師林世航推薦8種健腦食物，吃對了，讓你頭腦清楚、反應更快！

你的大腦，吃對了嗎？

無論你是準備考試的學生，還是每天用腦過度的大人，其實都該問問自己：今天，你餵大腦吃對東西了嗎？



大腦是我們最重要的資產之一，想要記憶力好、反應快、情緒穩，它需要的不是補品，而是每天吃進去的營養。你每天吃進去的東西，都在為你的未來買單，默默影響你的專注力、學習力與未來思考力。好食課Titan林世航營養師整理出8種「健腦食物」，讓你不只吃得飽，還能吃得聰明。

1、雞蛋

雞蛋中的「卵磷脂」可是大腦的好朋友！它能增強記憶力、縮短反應時間，其中，卵磷脂中的膽鹼可作為神經傳遞物乙醯膽鹼的前體，對於胎兒認知發展與老年認知維持都有一定幫助，於《The Journal of Nutrition》一項最新研究即發現，即使每週僅吃1顆雞蛋，也與降低失智症風險有關。

2、莓果類

藍莓含有豐富抗氧化物（如維生素C、花青素），能幫助減輕大腦氧化壓力，延緩腦部老化。

3、鯖魚

鯖魚、秋刀魚、鮭魚等魚類含有omega-3脂肪酸，除了可減少發炎、降低憂鬱症風險外，裡頭的DHA還可幫助腦部發育，並改善學習力和記憶力！

4、堅果種子

葵瓜子、南瓜籽、杏仁果、核桃等堅果種子含有維生素E，能保護大腦免受自由基損害，讓你記憶清晰不模糊。



5、綠葉蔬菜：

菠菜、羽衣甘藍等蔬菜富含鎂及葉酸，有助於神經傳導，幫助維持記憶與注意力，且這些蔬菜裡頭也含有葉黃素與玉米黃質，有助於維持眼睛健康，因此每日吃足蔬菜對於上班族跟考生來說都是護眼又護腦的一大關鍵！



6、 黑巧克力

讀書卡頓時，可來點70%以上的黑巧克力！黑巧克力中的可可黃烷醇促進腦部血液循環，進而改善認知功能，提高記憶力。



7、抹茶／綠茶

兒茶素與茶氨酸能有效抑制認知衰退，研究發現抹茶可減輕壓力與焦慮，並提升記憶力、改善短期與長期認知功能。



8、咖啡：

翻倒咖啡可能比喝咖啡還要容易讓人清醒，但喝咖啡除了可降低睡意外，還能提高警覺性與降低失智風險！（但需要注意：12~18歲每日咖啡因攝取量應控制在100毫克以下，成人則是300毫克以下）

林世航提醒，趕快把這份健腦食物清單存起來，分享給親朋好友，一起聰明健康吃！

