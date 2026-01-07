誤拿XX試劑驗孕出2條線！醫笑喊：結案

生活新聞／曾詠晞報導

知名婦產科醫生蘇怡寧近期在臉書上發文分享一件哭笑不得的烏龍案例，他指出一名女性患者前來就診，自述在家中連續2日自行驗孕皆呈現「兩條線」陽性反應。然而，診所在進入診間前的例行複驗卻僅顯示「一條線」陰性反應，在經過一連串追查後，才終於釐清真相，最後女孩也笑著離開診所。

蘇怡寧表示該位女患者在就醫的前2日都有自行購買驗孕棒檢測，結果均顯示為「兩條線」。然而，醫護人員現場操作的複驗結果卻與病患說法截然不同，僅顯示為未懷孕的一條線。面對檢測結果的重大落差，門診醫師第一時間並未排除任何可能性，由於病患說：有一點點出血，因此醫師開始針對「早期流產」或「子宮外孕」等潛在危機進行臨床評估與鑒別診斷，試圖查明事實真相。

在初步排除了急性子宮外孕的可能性後，蘇怡寧主動要求查看病患先前使用的驗孕試劑，當病患從包中取出試劑的那一刻，謎團瞬間解開！醫師馬上發現，病患所攜帶的包裝袋上明確標示著「排卵試劑」，而非「驗孕試劑」。原來，該名同學在購買時疏忽了產品用途，誤將排卵期的陽性反應當成了受孕訊號，這才引發了這場烏龍事件。





而在貼文底下，不少網友留言分享自身的懷孕烏龍經歷「想到我之前疫情期間，給朋友家人看驗孕棒兩條線，每個人都說完蛋了，你要去吃清冠一號了，你中了」、「我也是買錯，排卵試紙驗一條線，診所驗兩條線」，也有網友笑說「本來想猜是不是COVID-19試紙」、「害我以為是新冠」。

針對此案例，蘇怡寧也提醒大眾，驗孕與排卵試劑雖然外觀、使用方法相似，但用途卻完全不同。排卵試劑檢測的是黃體生成素（LH）峰值；而驗孕試劑則是檢測人類絨毛膜促性腺激素（hCG），兩者不可搞混。建議女性在自行檢測時務必仔細閱讀產品說明，若對檢測結果有異議，應及時尋求專業醫師診斷，以避免不必要的心理壓力或延誤潛在的醫療需求。

