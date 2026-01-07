誤搭學生專車咆嘯拉扯 慧燈中學呼籲台鐵強化包車管制

黑衣男子強搭慧燈專車後不下來和家長拉扯。（民眾提供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭慧燈中學每週固定包下台鐵「普悠瑪」專車，供學生往返台北與宜蘭通勤，四日晚間七時許卻發生男子疑似誤上專車事件。男子被攔下後情緒失控，大聲咆嘯，甚至與家長發生拉扯，導致列車延誤約十分鐘，相關畫面曝光後引發外界對學生安全的關切。

校方指出，男子約晚間七時自南港上車，至汐止站經師長勸說仍不願下車，並堅持要搭到羅東，但該列車僅行駛至宜蘭市，家長憂心學生安危，才會上前制止。後續雖有站務人員到場協助，男子仍情緒激動，認為若是包車，台鐵應於月台就加強管制。據了解，當天專車共有八節車廂、三佰七十二個座位，隨車老師僅兩人，家長擔憂難以即時應變。加上近期社會治安事件頻傳，家長質疑不應讓情緒不穩的一般乘客繼續搭乘專車。

慧燈中學校長游文聰強調，基於學生安全考量，未來將請台鐵加強協助，盼能採取更嚴格的管制措施，避免類似事件再發生。

台鐵表示，學校包車均配有旅客識別證，若發現非專車旅客，將依規定視為無票乘車，須補票並加收50％票價，並於下一站下車。