誤敲一扇門慘遭囚禁性侵整夜！ 女護理師旅館收款被三男鎖房輪姦

警方調閱旅館監視器畫面與住宿紀錄，迅速鎖定三名涉案男子，並於三小時內全數逮捕。（圖／翻攝自Times Now網頁）

印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）恰特拉帕蒂三寶吉納加爾（Chhatrapati Sambhaji Nagar）近日發生一起駭人案件。一名32歲的已婚女性護理師因經濟困難，到當地鐵路站附近一間旅館向友人收款，卻在返途中誤敲錯房門，結果遭三名酒醉男子囚禁房內並輪流性侵整晚。三名嫌犯目前已全數落網。

根據《NDTV》與《TLN》報導，這名女子為一間私人醫院的護理師，是家中主要經濟支柱。她的朋友住在博卡丹（Bhokardan），事發當日雙方約定在旅館會面，女子於週三晚間前往該名友人下榻的105號房，兩人在房內共進晚餐並談話。約晚上11時，女子一邊講電話一邊走出房門，準備返家，卻因方向混淆誤上二樓，敲響了205號房。

房內三名男子當時正飲酒作樂，分別為27歲的甘夏姆．布哈拉爾．拉托德（Ghanshyam Bhaulaal Rathod）、25歲的里希克什．圖西拉姆．查萬（Rishikesh Tulsiram Chavan）與25歲的基蘭．拉克斯曼．拉托德（Kiran Laxman Rathod），三人皆為賈瓦哈爾殖民區（Jawahar Colony）居民，其中兩人從事貸款催收工作，另一人為兼職工並持續就學。三人皆未婚且互為友人。

女子向警方表示，當時她詢問房內男子是否見過她的朋友，對方先回應不認識，但當她轉身欲離去時，卻被其中一人聲稱她的朋友就在裡面，並強行將她拉進房內、反鎖房門。女子被迫與他們一同飲酒，隨後遭到三人輪流性侵，受困房中長達數小時。

女子於凌晨3至4時成功逃脫，立即前往韋丹特納加爾警察局（Vedant Nagar Police Station）報案。副警監薩加爾．德什穆克（Sagar Deshmukh）接獲報案後，立即組成由警司普拉維娜．亞達夫（Pravina Yadav）與副警司桑吉塔．吉里（Sangeeta Giri）領導的特別調查小組。調查人員迅速調閱旅館監視器畫面、住宿紀錄與訂房資料，鎖定三名嫌犯身分，並分別於金希（Jinsi）、蒙達（Mondha）與班努達斯納加爾（Bhanudas Nagar）等地將三人逮捕，過程僅耗時三小時。

目前案件已根據女子口供立案，並進行醫療檢查與其他法律程序。此事件引發社會對女性在旅館等公共住宿場所人身安全的廣泛關注，警方也呼籲旅宿業者加強安全管理機制，以防類似悲劇再度發生。

案發旅館位於馬哈拉什特拉邦恰特拉帕蒂三寶吉納加爾鐵路站附近，警方已封鎖相關樓層進行調查。（圖／翻攝自X，@timesofindia）

