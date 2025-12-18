誤會了！日本「1城市」提供台式營養午餐 滷肉飯竟長這樣

即時中心／林耿郁報導

這不是滷肉飯！日本栃木縣那須塩原市，本週向市內27所國中、小學提供「台灣味」營養午餐，內容有用豬肉、洋蔥燉煮的「滷肉飯」、小籠包與芒果布丁等台灣料理。讓學童們相當高興，期待有朝一日到台灣旅遊。

台日友好！綜合NHK等日媒報導，那須塩原市近年與我國交流頻繁，來自台灣的觀光客亦逐年增加，為此市政府已經規劃明（2026）年夏天，安排學童來台短期參訪、交流。

為讓孩子們提前接觸海外文化，市府於本月15、17日兩天，向全市所有27所國中、小學提供台灣料理當營養午餐。

在共英小學，學童們品嚐了用豬肉塊燉蔥、洋蔥做成的「滷肉飯」，以及2粒小籠包等經典台灣美食；考量學童口味，這種「滷肉飯」未使用強烈的辛辣香料，而是以胡椒與蠔油調味，並選用本市生產的豬肉、青蔥，兼顧營養與口感。

學童們對這次特別午餐反應熱烈。一名就讀五年級的女學生向記者表示，味道和日本料理不一樣，但豬肉很嫩，和白飯很搭、很好吃，希望能和台灣成為好朋友；更有學童表示，希望未來能親自到台灣旅遊。

昨（17）日，那須塩原市長渡邊美知太郎，也到市內「共英小學」一起吃台灣味午餐；他希望透過營養午餐，成為孩子們對台灣、以及海外文化產生興趣的契機，未來也將持續打造更貼近國際、拓展視野的學習環境。





