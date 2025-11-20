誤會大了！中國選美「丈母娘」變廣東冠軍 官方收回獎牌：太太組第1才對

中國選美「丈母娘」變廣東第一美，官方緊急澄清。圖／翻攝自抖音

第28屆國際模特大賽中國總決賽近日正式選出冠軍，一名編號15號、外型豐腴的中年女子脫穎而出，成為廣東第一美，不過也引起大批民眾質疑大會的「審美標準」。然而事發多天，大會緊急出面澄清，表示當時工作人員拿錯獎狀，該名女子其實是「太太組冠軍」，一切都是烏龍一場。

綜合中國媒體報導，由世界時尚模特組織國際模特大賽組委會，與國際名模經紀公司聯合主辦的「國際模特大賽」，總決賽於16日在深圳落幕，該比賽由編號15號的佳麗拿下廣東冠軍，不過這名女子年紀略大、身材豐腴，讓眾多網友跌破眼鏡。

對此，大會工作人員受訪表示，該名女子並非冠軍，真正的廣東賽區冠軍是名為艾瑪爾的中英混血兒選手，並解釋該張女子手拿冠軍獎盃、頭戴桂冠的照片「資訊有誤導」，隨後主辦方與負責人更說法不一，對於「評選過程」也並未對外解釋。

中國一名大媽獲選「廣東冠軍」引發民眾質疑。圖／翻攝自微博

面對一連串的爭議，賽事組委員會副主席羅雲琦昨（19）日接受訪問時澄清，表示真正的女模組冠軍是37號選手，該名15號大媽為「太太組」冠軍，因證書、獎盃都是透明形式，被工作人員不慎錯置，才導致外界誤會。

羅雲琦表示，已經向15號選手致歉，並補發太太組冠軍證書。對於外界瘋傳女子「有特殊背景」、「靠金錢的力量」才獲獎，強調一切「純屬謠言」。



