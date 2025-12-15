誤會大了！吊車大王賞車下千萬訂單…買的不是「邁巴赫跑車」他急澄清

娛樂中心／羅欣怡報導

吊車大王帶著老婆們假日賞車，享受VVVIP等級的服務。（圖／取自《啟德機械起重工程-股公司》臉書）

「竹北吊車大王」胡漢龑平時樂於和網友分享生活，眾所皆知他財力不容小覷，但也樂於公益。13日他在臉書分享到聯力賓士賞車，結果實在太喜歡，直接下訂一台，讓網友超羨慕。不過胡漢龑今（15日）又急著澄清，坦承下訂的不是Maybach款的SL680雙門敞篷跑車。

胡漢龑帶著老婆們前往車廠賞車，對一台消光白的Maybach款SL680雙門敞篷跑車讚不絕口，影片中還不斷讚嘆「我喜歡這個白色」、「超級美的」，甚至直接坐上駕駛座，體感一下實際感覺。

竹北吊車大王對邁巴赫雙門跑車讚不絕口。（圖／翻攝自《啟德機械起重工程-股公司》臉書）

另一台則是GLS600雙色休旅車，胡漢龑當場拍片興奮介紹車子，大讚車子超有質感，頭燈、內裝都超美的，和SL680一樣都是白色內裝，直呼「看到都很心動」，更是當場就下訂一台。

不過影片中並未提到是下訂哪一台，有不少網友誤會他買的是雙門跑車，但事實上，喜愛超跑的他，這次下單的其實是GLS600雙色休旅車，新車要價也要1140多萬元，他也急呼要大家別誤會了。

竹北吊車大王最後下訂的是邁巴赫休旅車。（圖／翻攝自《啟德機械起重工程-股公司》臉書）

看到影片的網友表示「8888啟德大車隊新成員」、「少數炫富還不讓人討厭的人」、「老闆的穿著都很適合這幾輛車子」、「曼巴赫…男人的夢想」、「好像在買玩具，真羡慕！」「跟買TOMICA一樣」。

