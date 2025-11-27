誤會大了！牙膏管底色條為「黑」就是有毒？專家揭背後真實妙用

牙膏管底色條為「黑」就是有毒？食藥署與食安專家皆闢謠表示，牙膏軟管底部的色塊純屬「印刷標記」用。示意圖／取自photoAC

近期社群平台上謠傳，從牙膏軟管底部尾端的色塊可看出牙膏成分，綠色代表純天然，黑色就是含化學、有毒成分。對此，食藥署及牙膏業者均闢謠表示，牙膏軟管底部的色塊是印刷標記，與辨識牙膏成分無關；食安專家韋恩也揭密背後真實妙用。

食藥署闢謠：大錯特錯！

食藥署於臉書粉專「化粧品安全使用宣導」提及，最近流傳牙膏底部色條可以看出牙膏成分的傳言，例如綠色代表純天然；藍色為天然+藥物成分；紅色是天然+化學成分；黑色則為純化學成分，食藥署直呼「大錯特錯！」

食藥署進一步闢謠，牙膏管底的顏色條，不論是綠、紅、藍或黑，均與內含成分無關，主要是牙膏製作軟管時，為了定位、防止偏移而使用的印刷標記，呼籲民眾切莫相信，更開玩笑說「真要能信，那如果有廠商用綠、藍、紅、黑色4色1條不就純天然又純化學。」

「黑」就是有毒？食藥署與食安專家韋恩指出，牙膏管底部的彩色方塊是生產線上的「電眼點」，用來讓機器定位裁切，使牙膏管長度一致。示意圖／取自photoAC

食藥署表示，自110年7月1日起，一般牙膏納入化粧品管理後，均需要完整揭露牙膏添加的全成分，消費者如果想要了解牙膏添加的成分，可以檢視標籤上的「全成分」欄位。

專家揭「電眼點」用以定位裁切、使牙膏長度一致

此外，食安專家韋恩也分享，有次女兒在小學聽到「牙膏底色代表成分安全性」的傳言，回家後竟把家中牙膏全丟掉，讓他哭笑不得。他澄清，牙膏管底部的彩色方塊其實是生產線上的「電眼點」，用來讓機器定位裁切，使牙膏管長度一致，與內容物成分毫無關聯，顏色可任選，黑色僅因對比度高、最易識別而最常使用。



