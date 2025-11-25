誤會大了! "行照"聽成台語"先走" 阿伯臨檢竟當場走人

地方中心／綜合報導

真的誤會大了，新竹一位阿伯日前遇到夜間臨檢，聽到警方跟他要行照，他居然直接騎車走人，被警方拔槍壓制在地，原來阿伯把國語的「行照」，聽成台語的「先走」，還好最後解開誤會，警方也向阿伯道歉。

夜間臨檢，什麼怪事都有！新竹一位阿伯遇上夜間臨檢，一開始想攀關係，自稱認識警友會幹部，不過，員警沒理會接著跟阿伯要「行照」，沒想到阿伯聽成台語的「先走」，居然直接騎車走人，警方立刻追上去，拔槍把阿伯壓制在地。非當事民眾：「閩南語他講先走，我們說好我先走啊，當然會產生這誤會，講行照他怎麼知道你講國語的。」非當事民眾：「行照是讓我先走的意思嗎，對閩南語，喔那一定走啊，他都叫我走了能不走嗎。」

誤會大了！「行照」聽成台語「先走」 阿伯臨檢「騎車走人」被壓制

把「行照」聽成台語「先走」，新竹一位阿伯臨檢竟直接騎車走人（圖／民視新聞）

原來是烏龍一場，阿伯解釋，你不是叫我「先走」嗎，員警才發現，誤會大了，趕快向阿伯道歉，最後和平收場。非當事民眾：「是有點扯啦，警察表達也不清楚啦，對啊就是行照，因為一般人是行照駕照都拿出來，只講行照的話容易誤會啦，對啊雙方都有問題啦。」

誤會大了！「行照」聽成台語「先走」 阿伯臨檢「騎車走人」被壓制

夜間攔檢（圖／民視新聞）

非當事民眾：「我覺得滿有趣的，他可能聽錯了，但就是可能沒溝通好啦，然後所以警察也是比較激動一點，對啊，就是滿有趣的，就是還沒有碰過這種事。」還好解開誤會，沒想到國台語表達差異，竟差點讓阿伯，吃上拒絕攔檢的罪名。

