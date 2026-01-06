誤會大了！馬杜洛對美嗆聲惹禍？ 影片還原真相：是勝選後對政敵叫囂

編譯張渝萍／綜合報導

美軍突襲委內瑞拉，活捉總統馬杜洛與妻子回紐約受審，引發軒然大波。其中馬杜洛一年前一段舊影片被挖出，片段中，馬杜洛機動喊著：「來抓我啊，膽小鬼！」被認為是在對美國叫囂，這幾天重新在社群與媒體上廣泛流傳，還笑馬杜洛這下「一語成讖」，果真被美國抓走。

然而，經查核，這段影片實際上是馬杜洛2024年7月底總統大選獲勝連任後，對著政敵岡薩雷茲的叫囂，並非對美國嗆聲。

經查核，馬杜洛2024年7月底總統大選獲勝連任後，對著政敵岡薩雷茲的叫囂，並非對美國嗆聲。（圖／翻攝自YT @EL PAÍS）

根據當時影片與智利《第三日報》報導，馬杜洛在2024年7月底一場勝選造勢活動中，站在總統府陽台上對著支持者講話，同時還嗆輸給他的政敵岡薩雷茲（Edmundo González）是「懦夫」，「岡薩雷茲．烏魯蒂亞先生，我就在觀花宮（總統府所在地）等你，來找我吧，懦夫。」

廣告 廣告

馬杜洛在演講中還稱岡薩雷茲是「瓜伊多2.0」。瓜伊多（Juan Guaidó）曾在2019年1月挑戰馬杜洛，否認2018年5月選舉的合法性，並自行宣布出任委國臨時總統，直到隔年才被馬杜洛趕下台，流亡到美國。

馬杜洛當時激動狂罵：「岡薩雷茲．烏魯蒂亞這個懦夫，你是瓜伊多2.0，不要去騷擾一般老百姓家中的女人與家人，不要去招惹基層勞動者，我就在觀花宮等你們。」

演講中，馬杜洛最後狂罵要求委內瑞拉選舉結果透明化的南美國家，「我已經告訴厄瓜多政府、利馬集團，夠了，對這個法西斯右派勢力，我已與拉丁美洲上的法西斯政府斷絕關係。委內瑞拉值得被尊重，夠了！」

由此可見，整場演說並未對美國嗆聲，因此該影片為誤傳。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

才活逮馬杜洛！白宮突PO「1照片」疑警告中國 嗆聲：敢挑釁試試看

度假遇意外！李奧納多突碰上「軍事禁航」抓馬杜洛總統 錯失返美領獎

馬杜洛事件能嚇阻中共動武？陳冠廷：更憂台灣因「錯誤結論」削弱判斷力

川普突襲委內瑞拉成犯台劇本？經濟學人：反倒暴露中國勢力侷限

