誤會母親愛吃雞皮！邰智源憶母「總吃剩菜」揭真相惹鼻酸

邰智源分享與母親的食物回憶。（圖／麥卡貝網路電視提供）





料理實境節目《真料理兩鍋論》上一集節目中邰哥隊以壓倒性的票數喜獲首勝，邰智源、黃鐙輝、丘涵三人相擁機動落淚，終於翻轉前五集的結果，也讓隨著壓倒性比數而壓力爆增的製作人當場大哭，眾人一同淚灑攝影棚。黃鐙輝興奮喊道「這個比得金馬獎還要感人！」邰智源更不敢置信的說「我終於可以cue請上菜了，可以讓我來講嗎？」直到存入勝利獎金時邰智源都還很恍惚，還打趣說這次讓丘涵揭曉就獲勝，直呼丘涵是邰哥隊的勝利女神。

最新一集邀請到金馬影后陳淑芳擔任出題官，身為國民媽媽的她更親自下場擔任評審團團長，當被問到想吃的美食，陳淑芳直言自己想吃甜點，更透漏自己熱愛甜食，甚至還有小螞蟻的稱號。

廣告 廣告

金馬影后陳淑芳擔任本集評審團團長。（圖／麥卡貝網路電視提供）

金馬影后陳淑芳擔任本集評審團團長。（圖／麥卡貝網路電視提供）

提到關於母親跟食物的記憶，邰智源表示許多母親為了家庭、為了孩子，吃的都不是自己喜歡的料理，甚至等家人吃完才負責收拾吃掉剩菜剩飯。「我們應該問媽媽們想吃的是什麼，像小時候我媽都給我吃雞腿她吃雞皮，我一直以為是她喜歡吃，直到長大問起才知道她根本不愛吃雞皮，只是為了把雞腿留給我而已。」訪問肚皮舞老師媽媽時，邰智源更現場示範自己的肚皮舞功底，兩人一同尬舞，大秀電動翹臀。

當訪問一位媽媽評審時，黃鐙輝隨即表示這位評審是自己學妹，沒想到他指的是先上車後補票這同樣經驗的後輩，邰智源一聽無言吐槽「這算哪門子學妹？」黃鐙輝激動分享自己的親身經歷，「我當年也是先上車後補票，當時我岳母打給我大罵，說我怎麼可以未婚先孕，我被罵到臭頭！」激動到還原對話內容被狂消音，溫妮受不了出言阻止「你訪問評審不要帶入個人情緒！」引起全場評審媽媽們笑聲不斷。



【更多東森娛樂報導】

●邰智源被問開過靈車嗎？自嘲「過陣子就去坐」找身後事一條龍服務

●王偉忠出席LU典婚宴！爆Lulu放話「生5個」：老天爺親吻過的婚姻

●挺台灣打經典賽！邰智源號召捐款 東京買廣告

