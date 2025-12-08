誤會阿嬤了！「它」比豬油更傷心 醫：這樣吃死亡率下降27%

減重醫師蕭捷健近日在臉書粉絲專頁指出，奶油實際上比豬油更容易提高血管負擔。（翻攝自photo-ac）

減重醫師蕭捷健近日在臉書粉絲專頁指出，許多人以為奶油比豬油「更健康」，但依照科學計算的CSI升膽固醇指數指數（Cholesterol-Saturated Fat Index）來看，奶油實際上比豬油更容易提高血管負擔。

奶油比豬油傷血管？ 雞油最健康？

蕭捷健醫師表示，以豬油、奶油與雞油為例比較，其中豬油的CSI指數落在40到45，而奶油則高達47至50，也就是說，常被認為比較高級、比較健康的奶油，「飽和脂肪含量」比豬油更高，對心血管的壓力也更大。

計算CSI指數的公式：CSI ＝0.05 × 膽固醇（mg）＋ 1.01 × 飽和脂肪酸（g）

此外，雞油、鴨油與鵝油的CSI指數約35至38，為三者中最低。蕭捷健指出，這些白肉系油脂的飽和脂肪比例較低，並含有約65至70% 的不飽和脂肪，包括油酸與亞油酸，組成更接近橄欖油，是相對友善心血管的動物油。

這樣吃死亡率直接下降27%？

他同時提醒，雖然豬油比奶油少一點負擔，但並不鼓勵民眾多吃。《美國醫學會期刊》（JAMA）研究指出，只要將日常飲食中10公克的飽和脂肪，替換成多元不飽和脂肪，如堅果或魚油，整體死亡率可下降27%。

如果還是想吃 動物油該怎麼選擇？

蕭捷健醫師建議，若炒菜時想要一點動物的香味，建議使用雞油，再來才是豬油。至於仍想使用奶油的民眾，可選擇草飼奶油，其Omega-3、CLA（共軛亞麻油酸）與維生素K2含量較高，營養價值較穀飼奶油高。另外，蕭捷健也補充，棕櫚油CSI值約為49，屬高飽和脂肪油脂，「是披著植物油外衣的動物油」。

