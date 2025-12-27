誤會！分隔島「擺拍」清潔隊背鍋 環保局曝真相

台南環保局清潔車被民眾直擊，清潔員夾垃圾放在分隔島上拍照後又夾回去，被質疑是擺拍。（圖／翻攝:社會事新聞影音）

台南歸仁區高鐵站附近的歸仁八路，26號下午兩點多，被民眾目擊，有清潔員拿著圾垃在分隔島擺拍，疑似是為了衝業績，畫面曝光，連其他工作人員也覺得離譜，而向環保局詢問，原來分隔島的清潔，委託外包商負責，經過了解，確實已經違反了合約規範。

台南環保局清潔車被民眾直擊，清潔員夾垃圾放在分隔島上拍照後又夾回去，被質疑是擺拍。（圖／翻攝:社會事新聞影音）

這起事件發生在台南歸仁區高鐵站附近的歸仁八路，該區域不僅鄰近高鐵站和大型購物中心，還是快速道路閘道口及沙崙智慧綠能科學城的必經之路。當天，兩輛黃色工程車在內側車道慢速行駛，前導車開著爆閃燈執行公務。突然，前導車停下，一名男子下車，手拿夾子和垃圾，將垃圾放在分隔島草地上拍照，隨後夾起垃圾再次拍照，完成後便上車離開。這一幕被路過民眾目擊，引起強烈質疑。

目擊現場的其他清潔人員也表示，這樣的行為是不對的，非常誇張。這些清潔人員解釋，他們負責路面的清潔工作，而分隔島則有專門的管理單位負責。經查，歸仁八路附近的分隔島清潔工作確實是由市府委外廠商負責。

被質疑是擺拍，台南市環保局也給出解答，原來不是清潔員，而是外包廠商人員，為了避免車流量大危險，才在車流較少的地方拍攝紀錄照。（圖／TVBS）

南市環保局清淨家園管理科長周麟豐表示，合約規定廠商需檢附作業照片，但廠商考量在車流量較大的路段，撿拾垃圾時拍攝前後照片有安全疑慮，因此選擇在車流量較少的地方補拍照片。周麟豐強調，合約要求必須在安全的作業環境下，邊清除垃圾邊拍照，事後「補拍」既影響觀感也不符規定。

對於這起事件，台南市府除要求廠商立即改善外，也將處以懲罰性違約金，讓廠商記取教訓。此事件提醒大家，公共服務應以真實、誠信為基礎，不應為了應付檢查而採取不當手段。

