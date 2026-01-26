誤會? "四盤黑白切800元"嘆騙觀光客 店家重算僅550元
南部中心／洪明生 屏東報導
又是消費糾紛！有民眾在社群平台上po出一張九個月前到屏東夜市吃黑白切的照片，說要價八百，覺得在騙觀光客。記者找到店家，店家自己也認為不太可能，重算一遍，只要550元，但因為事隔久遠，加上沒有帳單，實在不記得是什麼情況。不過有很多老顧客都表示，這家的價格很合理，應該是有什麼誤會。
遭網友po控訴騙觀光客，店家重算一遍，只要550元。（圖／民視製圖）
切片的福氣魚卵，佐上美乃滋，是黑白切中經典的菜色，不少人來到麵店都會點上一盤。不過，卻有民眾在社群平台上，貼出照片，說到屏東夜市，點了四盤黑白切，包括福氣魚卵、生腸、粉腸等，要價八百元，點名某某號攤位是在騙觀光客。顧客：「這樣800塊也不貴啦，現在東西那麼貴，這從小吃到大都覺得OK啦。」業者：「她PO的圖片我們看現場這樣子，用秤的方式不會超過600塊，所以我在想當初是不是還有其他的主食沒有來，讓她造成誤解。」
業者自己也覺得太貴了，依照照片上的食材和份量，重新切了一份，重新計算價格，鯊魚煙100元、生腸150元、福氣魚卵150元、粉腸+大腸100元、牙齦50元，總共550元，不到800元。但仔細看，發文者是轉發自己九個月前在谷哥評論中的貼文，當時的桌子上還貼有禁帶外食的字樣，現在早就沒了，為何過了九個月了舊事重提？業者：「從來沒有客人有反映這個問題啦，但是我們還是很虛心地去檢討，也接受謝謝這位客人對我們店裡的指教。」其他業者：「其實她點的東西都不算便宜了，有沒有點米粉？有沒有點飯？你米粉一個人就要算50塊啊。」
這家店沒有菜單，都是靠民眾自己夾或是用說的，結帳也不會有帳單，就算事後對價格有意見，兩造雙方也很難拿出證據對質。（圖／民視新聞）
這家店沒有菜單，都是靠民眾自己夾或是用說的，結帳也不會有帳單，就算事後對價格有意見，兩造雙方也很難拿出證據對質。倒是有不少老顧客力挺。顧客：「蠻便宜的啦，對啊，很便宜。」顧客：「可以啊，都可以接受，買很久了。」業者虛心受教，但也希望消費者若對價格或食物有問題，當面問清楚，否則像這樣隔了九個月再po網，實在不知道該說什麼。
原文出處：PO文四盤黑白切800元嘆騙觀光客？ 店家再算一次僅550元！老顧客力挺
