誤會一場？全聯鯛魚排供應商自主送驗 SGS未檢出無檢出動物用藥殘留

日前高雄市衛生局抽驗全聯路竹中正店的「台灣鯛排（大）效期2027年9月16日」，驗出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，供應的合作社、養殖場都來自雲林縣。供應商口湖漁類生產合作社火速將同批次產品「鯛魚排（大）」的原料留樣品送交第三方公正單位SGS複驗，昨日（12/2）收到檢測報告，結果卻顯示「恩氟喹啉羧酸」未檢出，也就是無檢出動物用藥殘留。

日前全聯販售的台灣鯛魚排被檢出含「恩氟喹啉羧酸」，全聯緊急下架處理，同時協助消費者退換貨，同批鯛魚排共進貨1萬5,624片、賣出1萬3,793片，回收1,831片。當時全聯表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該產品未檢出相關疑慮成分，正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。

全聯供貨廠商口湖漁類生產合作社也主動將同批次商品「鯛魚排（大）」原料留樣品送交第三方公正單位SGS進行複驗，不過昨日收到檢測報告後，結果卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，無檢出動物用藥殘留。隨機抽樣同商品之不同批號，並送交公正單位SGS檢測，結果同樣是未檢測出恩氟喹啉羧酸。此份自主複檢報告將轉交雲林縣衛生局。

口湖漁類生產合作社表示，所有原料魚在捕撈、宰殺前均已依法對台灣鯛原料進行檢驗，結果同樣未檢出動物用藥，所有原料魚均在符合食品安全法規後，才能進入後續加工流程。

合作社強調，一直以來兢兢業業經營水產事業，每批台灣鯛均採取嚴格的自主檢驗流程，落實「SGS逐批送驗」制度，每批皆具完整SGS檢驗報告，官網亦定期更新最新檢驗報告。合作社表示，日後仍會與主管機關保持密切聯繫，並主動揭露後續檢驗、查核相關資訊，以最高標準維護食品安全，確保消費者權益。

口湖漁類生產合作社在官網發布聲明，強調每批台灣鯛均採取嚴格的自主檢驗流程，及「SGS逐批送驗」制度。翻攝自口湖漁類生產合作社官網

