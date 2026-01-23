誤會一場！當事人澄清「邱臣遠未性騷」 竹市府：已釐清事實

即時中心／顏一軒報導

新竹市副市長邱臣遠近期遭指控，在代理市長期間疑似對市府女員工性騷擾。對此，新竹市政府今（23）日晚間表示，已邀集雙方及府內委員召開事件釐清訪談會議，經釐清後，當事人澄清從未指控邱副市長涉及性騷擾情形；至於邱副市長對於其領導統御及言語溝通有待精進之處，已深自檢討，雙方已達成共識。





有關近日媒體報導邱臣遠發生疑似性騷擾及疑似職場霸凌事件，竹市府表示，雖迄今本府並無接獲當事人提出正式申訴，然本府知悉後旋即於昨（22）日依公務人員執行職務安全及衛生防護辦法第35條及性別平等工作法第13條第2項規定，啟動相關事實之必要釐清程序，並已簽辦由公正第三人進行事實釐清作業。

經通知雙方後，雙方分別表示希望先進行府內會議釐清事實及溝通，因此竹市府於今日邀集雙方及府內委員召開事件釐清訪談會議。

在會議釐清事實後，當事人澄清從未指控邱副市長涉及性騷擾情形，至於邱副市長對於其領導統御及言語溝通有待精進之處，已深自檢討，雙方並就本事件委請市府代為對外說明已達成共識。

最後，竹市府強調，未來將強化主管階層情緒控制與溝通技巧之教育訓練，以創造友善職場環境。





