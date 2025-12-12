誤會「戰時正常生活論」狂喊對不起！王世堅重申若開戰：台灣人一定要團結

即時中心／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中提到，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課；而民進黨立委王世堅則認為，台灣面積狹小，若砲彈打過來無人能倖免。苗博雅昨（11）日對此表示，王世堅可能沒看她的直播才誤會原意，她要表達「全社會防衛韌性」的重要。對此，王世堅今（12）日回應，他完全不知道苗博雅有提出相關的說法，很抱歉，「我待會來看看」；不過他強調，炮彈不分政治立場，「要是真打起來，台灣兩千三百萬人一定要團結」。

王世堅今在立院受訪時被問到此事，他表示「抱歉，我那天被問到是說有人這麼說，所以我這樣分析評論，我完全不知道苗博雅有提出相關的說法。」自己完全不是針對苗博雅的戰爭上班的分析去做評論，也很少在看網路上的影片，所以我完全不是要針對誰，所以很抱歉，「我待會來看看」。

王世堅也指出，各國戰爭型態都不一樣，不管以怎麼樣的型態，畢竟台灣是小國，地面積只有3萬6千平方公里，以他所能理解的來講，現在隨便短、中程飛彈，隨便一顆都是數百公里，尤其火炮、火箭的攻擊，還有轟炸機、戰鬥機的攻擊範圍都那麼大，如果真的打起來，「我們台灣全國兩千三百萬人都必須百分之百的團結。」

「因為炮彈不會分政治立場、是不長眼睛的，要是真打起來，台灣兩千三百萬人一定要團結」，王世堅強調，平時議論政治可以有不同態度、立場，但是面臨敵人攻擊時，大家就是一家人、不再分顏色。

王世堅提到，他非常欣賞苗博雅，也非常佩服她在議會的表現，問政或服務都是首屈一指，過去在議會也跟苗博雅有很好的公私情誼；他也自嘲，自己很少用智慧型手機看網路影片。

