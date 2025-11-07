誤會！ 服裝像.人車多 警跟監攔錯人歉：會加強訓練

台北市 / 綜合報導

台北市一名邵姓女子，6日下午4點多搭計程車行經台北 市 松山區，停等紅燈時，突然遭到4名員警攔下，手機也被拿走調成飛航模式，讓她飽受驚嚇。原來當時員警在查緝妨害風化案，因為女子穿著相似，加上人車多，因此誤認車攔錯人，事後道歉放行。警方對於造成困擾深感歉意，表示會再加強員警執法技巧。

計程車停等紅燈，員警突然騎著巡邏機車出現，直接停在正前方，員警目標明確，敲了駕駛座車窗，透過監視器可以看到，員警接下來把駕駛和乘客，帶到一旁人行道詢問，當事女子說：「我們在下個路口，就突然警察包圍我們，然後就叫我們下車，熄火下車，而且是路中間喔，就所有，附近所有機車騎士都在看。」回想起事發經過，女子還是心有餘悸，事後發現竟是誤會一場。

事發在6日下午4點多，當時員警在復興北路埋伏，查緝查妨害風化案，發現可疑目標一路跟，看到他還在圓環載人，兩個路口後上前攔車盤查，還把女子的手機轉為飛航模式，最後確認是因為服裝相似認錯人，立刻道歉放行。

下班時間車流量大，跟錯車攔錯人，員警當下馬上道歉，但女子還是飽受驚嚇，拍影片自嘲，當事女子說：「白色布鞋，灰色的褲子，駝色的上衣，嫌犯穿這樣他就抓我，這一個搭配，我不會再穿了。」

台北市警松山分局三民派出所所長陳于涵說：「執法過程態度平和，未使用強制力，尚符合規定及比例原則，惟對於民眾造成困擾，本分局深感歉意。」女子認為，員警辦案只憑背影實在太草率，讓她整晚無法入眠，警方也表示會再加強教育訓練，避免類似的情況再次發生。

