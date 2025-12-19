誤會！韓籍啦啦隊女神收到「拆封餅乾」引議 本人澄清：是老闆吃的

台北市 / 武廷融 綜合報導

韓籍啦啦隊金佳垠日前在直播中開箱粉絲送的零食禮物時，發現有一包拆封過的餅乾，看的出來已經被吃過，讓她當下相當錯愕。意外事件也引發網友痛批送禮的人實在太沒水準，不過卻出現反轉！金佳垠昨(18)日在直播中澄清，那包餅乾並非粉絲所贈，而是老闆吃過的餅乾，不慎與粉絲的禮物混在一起，才會造成這場誤會。

台灣職業排球聯盟桃園雲豹飛將隊韓籍啦啦隊金佳垠日前在直播中分享粉絲送的禮物時，突然發現一包已經拆封過的餅乾，還疑似已經吃到一半，讓她當下超錯愕，趕快把餅乾丟掉。這段直播片段也引發網友熱議，不少人痛批送禮的人實在太沒水準，也認為此舉相當丟台灣粉絲的臉。

沒想到整起事件其實是一場烏龍，金佳垠昨日在直播中解釋，那包拆封過的餅乾其實是老闆自己吃過的餅乾，但因為工作人員整理禮物時不小心混在一起，才會造成這起誤會。而事發後老闆也打電話解釋，金佳垠也為這場誤會向大家表達歉意。

