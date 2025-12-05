誤檢毒鯛魚烏龍！高雄市衛生局6人遭懲處

▲針對鯛魚排烏龍案，高雄市長陳其邁究責，負有督導責任者都一併懲處，其中衛生局長陳志中自請處分，陳其邁對其提出嚴厲告誡。(圖／記者黃守作攝）

[NOWnews今日新聞] 全聯「台灣鯛魚排」遭檢出含禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，業者第一時間下架回收，各地衛生局也展開調查，最後證實是高雄市衛生局內部人員人為疏失，導致檢驗值超標，高雄市長陳其邁今（5）日要求追究責任，負有督導責任者都一併懲處，其中局長陳志中自請處分外，潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，記過一次至二次不等；離職之陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

廣告 廣告

高雄市衛生局10月執行「114年食品抽驗計畫」，並於本（12）月1日公告，於全聯路竹中正分公司販售的「台灣鯛魚排」檢出含禁藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，第一時間通知業者要求下架回收，並啟動調查，但供應商口湖漁類生產合作社將同批次的鯛魚排送往第三方公正單位SGS進行複檢，發現無檢出動物用藥殘留，也將自主複檢的報告也將轉交雲林衛生局。

經高雄市衛生局內部調查後發現，檢驗科内部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，此操作人員疏失為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清，也將此異常事件通報中央主管機關食藥署，並同步向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任。衛生局已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

據市府發言人項賓和轉述，衛生局局長黃志中因督導不周已自請處分，市長陳其邁則對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。另業務相關違失人員包括潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長分別予以記過一次至二次不等之處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。



衛生局表示，針對相關人員行政責任，今日上午即依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員亦到會說明。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

衛生局「台灣鯛魚排」烏龍延燒！食藥署派專家赴高雄訪查

鯛魚排遭誤檢！全聯下架12萬包「損失破1200萬」 業者暫不提國賠

全聯鯛魚排禁藥烏龍案！高雄市衛生局長曝懲處：最高層級到副局長