誤用含蘇丹紅化妝品如何自救？ 急診醫學專科醫師解答





【NOW健康 辰蘊如／台中報導】近期台灣販售的化妝品中有檢出禁用色素蘇丹紅4號，因涉及多家業者共20多項產品；而食藥署調查發現，問題源於新加坡原料商在天然植物萃取原料中違法添加蘇丹色素，導致下游台灣品牌誤用。



工業染料誤用美妝！脂溶性色素易經「眼周、唇部」吸收 恐增致癌與肝腎受損風險



急診醫學專科醫師呂慧君指出蘇丹紅是一系列合成的偶氮化合物，主要用於石油、機油、蠟等工業產品的著色。國際癌症研究機構已將蘇丹紅1至4號歸類為第3級致癌物，意即動物實驗證據顯示具致癌性，但對人類致癌風險尚無法確定。

當脂溶性的偶氮化合物進入人體後，會在肝臟代謝降解成芳香族胺類物質，這些代謝物可能攻擊DNA鹼基，長期暴露與膀胱癌等風險有高度相關，人體肝臟、腸道菌群都能代謝蘇丹紅，產生具基因毒性的物質。



化妝品中的蘇丹紅威脅尤其值得重視，因其脂溶性特質使它容易與口紅、護唇膏、粉底等含油脂產品結合。呂慧君醫師提醒，眼周、唇部等皮膚較薄且敏感的部位，經皮吸收的風險較高，長期使用含蘇丹紅的產品可能造成肝腎功能受損、皮膚過敏，甚至增加致癌風險，健康威脅不容小覷。



不慎使用含蘇丹紅化妝品該如何自救？ 多吃高纖蔬果、青花菜、柑橘類助肝臟代謝



呂慧君醫師表示，若曾使用含蘇丹紅的化妝品，則可透過多攝取高纖維蔬果來加速物質排出。攝取青花菜的植化素能提高肝臟酵素活性，當季柑橘類水果富含的維生素C、堅果深綠蔬菜中的維生素E都是天然抗氧化劑，有助於身體代謝。



此外，研究證實益生菌可培養腸道好菌，無糖優格、納豆等發酵食品也是不錯選擇。雖人體具基本代謝能力，但預防勝於治療，還是應優先避免接觸風險物質。



選購化妝品時，呂慧君醫師呼籲消費者應選擇信譽良好、通過認證的品牌，特別留意產品成分標示，避免購買顏色過於鮮豔或價格異常低廉的產品。衛福部已將蘇丹紅納入化妝品例行抽驗項目，並對違規業者處以最高500萬元罰鍰。美麗與健康不該是二選一的難題，謹慎選擇了解產品來源，才能真正守護肌膚安全。



