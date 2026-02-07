誤用瘦瘦針恐傷身 衛福部：累計21起疑不良通報

記者吳典叡／臺北報導

由於誤用瘦瘦針，恐怕未達效果又傷身，而英國已發布安全警訊提醒使用風險，臺灣也累計有21起疑似不良反應通報。衛生福利部食品藥物管理署今（7）日指出，瘦瘦針是處方用藥，須醫師開立並留意不良反應，切勿網購或不明管道購買，以免危害健康。

近期國際新聞報導，美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，而英國藥物及保健產品管理局近期也發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險。

食藥署表示，瘦瘦針屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，並經藥師調劑後給藥，民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免減重不成反而危害自身健康。

在臺灣也不乏使用瘦瘦針後出現副作用案例，據食藥署統計，自民國112年1月1日至114年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，包含腸胃疾病、低血糖、噁心及注射部位不適等症狀。

食藥署提醒，部分瘦瘦針經醫師評估可用於12歲以上青少年，但多數仍限成人使用，且須符合BMI等使用條件。使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應，應儘速就醫。而該署將持續掌握國內外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。

食藥署指出，瘦瘦針是處方用藥，切勿網購或不明管道購買，以免危害健康。（食藥署提供）