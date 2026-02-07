誤用瘦瘦針恐傷身 食藥署提醒勿網購並留意不良反應

「瘦瘦針」風潮吸引不少減重族群嘗試，但國外出現大量副作用個案。食藥署副署長王德原今天(7日)表示，國內並未接獲大規模藥物不良反應通報，食藥署會持續掌握國內、外安全警訊，必要時啟動安全性再評估。他也提醒「瘦瘦針」屬處方用藥，民眾切勿網購，以免買到假、劣藥，如出現疑似不良反應應盡速就醫。

近期國際新聞報導美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品、俗稱「瘦瘦針」的使用者因嚴重副作用提起大規模訴訟，而英國藥物及保健產品管理局也在近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。

食藥署副署長王德原7日表示，目前我國核准用於「體重控制」的GLP-1受體促效劑類藥品共3種成分，包括tirzepatide、semaglutide及liraglutide。根據全國藥物不良反應通報系統統計，自2023年1月1日至2025年12月31日止，共接獲21件疑似不良反應通報，症狀包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，目前尚未觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢，但民眾使用「瘦瘦針」仍應留意可能的副作用風險。

王德原指出，「瘦瘦針」屬處方用藥，須經醫師專業醫療評估開立處方，他呼籲民眾切勿透過網路或來路不明管道購買，以免買到假、劣藥，減重不成反而危害自身健康。他說：『(原音)瘦瘦針屬於處方用藥，需經醫師診斷開立處方箋，藥師調劑給藥，切勿網購或購買來路不明的藥品，以免買到假藥或劣藥。而目前只有部分的瘦瘦針它是經過醫師看診後，可以用於12歲以上的青少年，多數的瘦瘦針仍僅限於成人使用，而且使用必須符合BMI的使用標準。』

王德原提醒，民眾使用前應與醫師充分討論並接受評估，使用期間如出現疑似不良反應應盡速就醫。食藥署也將持續掌握國內、外安全警訊，必要時啟動安全性再評估，以確保民眾用藥安全。