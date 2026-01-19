▲ 誤解讓等待各自上演 警耐心協助姊妹相見。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】日前一名77歲的胡姓婦人南下臺中探望妹妹，抵達相約地點後苦等近2小時仍未見人影，因未使用手機無法聯繫家人，只能焦急徘徊，所幸熱心計程車司機察覺異狀，主動載她前往派出所求助。員警耐心協助聯繫家屬後才發現，姊妹倆因對會合地點認知不同而各自在不同地點等候，最終在警方協助下，順利於派出所團圓，為這場誤會畫下溫馨的句點。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員劉佳竺日前下午2點多於所內值勤時，一名計程車司機帶著胡姓婦人前來求助。原來該名司機稍早在建國市場附近排班時，發現胡婦在該處徘徊許久，忍不住上前關心後得知，她與家人相約在建國市場會合，卻已等候近2小時仍未見人影，司機遂熱心無償載送她至鄰近派出所請求協助。

胡姓婦人向員警表示，她平時居住北部，當日搭乘客運南下臺中探望妹妹，事先相約於建國市場見面，下車後在熱心民眾帶領下前往市場等待，卻始終無法與家人會合。員警進一步了解發現，胡婦平時未使用手機，身上僅攜帶一張寫有數個市內電話號碼的紙條，員警遂逐一撥打嘗試聯繫，惟部分號碼有誤、部分則無人接聽。

員警不氣餒地持續嘗試，最終成功聯繫上胡姓婦人的姪子，並輾轉取得其妹妹的聯絡方式。經確認後才得知，原來建國市場遷建後，許多民眾仍習慣將原本的市集稱為「舊建國市場」，此次姊妹相約時僅約定概略地點，熱心路人將姊姊帶往新建國市場，而妹妹則在干城站附近的舊建國市場等待，雙方因無法聯繫而彼此錯過。在員警指引下，胡姓姊妹終於順利在派出所會合，對於警方與計程車司機的熱心協助，頻頻表達感謝。

警方提醒，長輩欲外出時，應協助事先規劃路線或陪伴其外出，避免因突發狀況迷途，也請民眾叮嚀長輩，倘若真的迷失方向也不用慌張，可就近向鄰近民眾求援，或撥打110報警尋求協助。（照片記者鄭瑞芳翻攝）