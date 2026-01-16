誤解開放式性關係…極樂渣夫帶小三遊日！他3度找「櫻花妹」享色情按摩

記者陳弘逸／新北報導

已婚男被妻子抓包跟小三同遊日本住同房，還在當地3度預約性交易及色情按摩服務。（示意圖／PIXABAY）

新北已婚男子大壯前年跟女性友人小萱（化名）去日本觀賞世界12強棒球賽，同住一間旅館還同房；期間，男方還在當地3度預約性交易及色情按摩服務；事後被妻子小花（化名）抓包，憤而提告，大壯主張夫妻有約定「開放式性關係」但說詞未獲法官採信，因此判小萱、大壯應賠償10萬元，男方還須另外賠償20萬，可上訴。

判決指出，女子小花（化名）2021年1月1日跟男子大壯（化名）結婚；未料，男方卻跟大學時期的女性友人小萱（化名）在2024年11月21日去日本旅遊同房而寢，此外，丈夫甚至在當地3度預約性交易及色情按摩服務。

小花認為，大壯跟小萱舉動已侵害配偶權，顯逾社會一般通念所能容忍範圍，因此，提告丈夫、小三求償100萬元。

小萱挨告後抗辯，跟大壯是純朋友間偶然臨時活動，坦承同住一房但有兩張床，從無任何曖昧或緊密往來，也無逾越一般男女交往份際，否認侵害配偶權。

大壯則主張，雙方有約定婚姻是「開放式性關係」可各自找尋其他性伴侶，認為妻子小花已拋棄婚姻忠貞、忠誠義務，不得主張配偶權被侵害，此外，否認跟小萱偷情，以及預約性交易及色情按摩服務。

綜合相關證據，大壯、小萱去日本觀賞世界12強棒球賽並同住旅館房間，明知對方已婚，又跟異性同住一旅館房間，不論是否同睡一床，一般人為免瓜田李下，已經逾越男女正常交往範疇。

此外，關於開放式性關係一事，夫妻10幾年在性的方面卻沒有很好的協調，從妻子懷孕那一年起只有2次性行為，只顯示雙方性生活不協調，討論應如何解決，跟協議開放式性關係無關。

因此，法院並未採信，大壯、小萱的說詞，審理後，判兩人應賠償10萬元，至於男方預約性工作者至汽車旅館性交易部分，還須另賠償20萬元，可上訴。

