誤觸籃籃胸部...胡瓜心情曝光 小禎力挺籃籃：我會大義滅親

小禎說，若籃籃覺得不舒服，她會力挺。資料照。W.SHOW提供



胡瓜、籃籃日前錄製《綜藝大集合》示範遊戲玩法時，胡瓜不慎觸碰的籃籃胸部，引發批評。女兒小禎今（11/19）出席W.SHOW十週年活動，直言如果籃籃感到不舒服，她會大義滅親。

小禎說，昨天剛好為了工作跟爸爸聯絡，透露那場來賓有很多啦啦隊隊員，胡瓜覺得找別人示範更不恰當，所以找了跟在他身邊很久、也最有默契的籃籃，盡量避嫌，沒想到事情演變成這樣，感到有點難過。

小禎還說，胡瓜覺得籃籃就像他的乾女兒，而且「跟她、她的男朋友這麼好」。只是籃籃沒有對外公開戀情，小禎被追問才發現說溜嘴，搞笑轉頭沒不敢再多說。

小禎也提到，坐氣球的遊戲難著力，也難免會有肢體碰觸，如果籃籃真的不舒服，她一定站在女生這邊，「我屬於大義滅親型的」，會完全支持她。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

