誤觸自動扣繳鍵？ 大陸網路詐騙又有新花招

大陸新起遠端操控詐騙。（示意圖／翻攝unsplash）





網路詐騙又出現了新花招了嗎？大陸警方發現，詐騙集團會鎖定鄉間的中老年人，騙他們說，他們在滑手機的時候，誤觸了自動扣繳鍵，每個要付人民幣八百到兩千元，由於金額很龐大，藉機誘使被害人下載軟體，再控他們的手機，竊取他們辛苦存下來的血汗錢。

大陸民眾侯女士：「沒事就想刷來看，他就說我按到了平台上的連結，他說一個月要扣八百。」

大陸的短影音千奇百怪，許多人一滑就無法自拔，可是侯女士卻接到自稱平台客服的電話，說他誤觸自動扣款連結，要他趕緊依照指示，下載一個app，手機就此被詐騙集團遙控，總共損失八萬人民幣。

侯女士兒子：「騙子們你們也有爹媽，如果你爸媽被騙了之後，你們心裡是什麼想法。」

大陸鄉間最近爆發多起詐騙，都是鎖定網路操作不是很熟悉的中老年人，在陝西咸陽警方得到反詐中心的通報，說管區內有位民眾正在跟受到監管的帳號密集通話，而且有匯出資金的風險，由於被害人的電話打不通，他們趕緊往案發地點趕，還通知村幹部趕進去現場阻止。

村委副主任李少輝：「手機可能已經快按到確認鍵了，當時讓關機，這手機關不了機，我馬上先把家裡的網路給拔（斷）了，拔了以後把手機卡也卸了。」

果然這又是一起網路詐騙案，險些被騙的劉女士當時正在滑視頻，結果又是同樣的手法，說她誤觸了自動扣繳鍵。

詐騙受害者劉女士：「說有開（通）直播，這一個月過後，每個月扣兩千塊錢。」

劉女士不知道怎麼操作取消，於是就按照詐騙集團的指示，一步一步的下載APP，讓對方遙控自己的手機，眼見手機螢幕轉黑，辛苦存下來的11萬元就要被匯出去，幸好警方跟村幹部及時趕到。

阻止了詐騙集團的陰謀，由於詐騙花招層出不窮，資金轉移比以前還快，防不勝防，警方也只能呼籲，要看緊自己的隱私資料跟密碼，拒絕下載不明軟體，才能避免悲劇發生。

