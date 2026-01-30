「誤設微信升級」話術行騙 二類電信業者成詐團隱匿門號管道

檢警近期偵破一起新型電信詐騙案件，詐騙集團假借「誤設微信帳號升級服務，未解除將自動扣款」等說法，誘騙民眾提供個資或轉帳金錢，並利用二類電信業者的設備與線路隱匿來電顯示，增加行騙成功率。

本案由臺灣新北地方檢察署指揮，結合刑事警察局偵查第七大隊、新北市政府警察局（三重分局）及臺中市政府警察局刑警大隊等單位共同偵辦。查緝行動分別於114年8月29日、10月7日、11月14日及28日，在新北市、臺中市等地同步展開。

廣告 廣告

警方指出，詐騙集團成員以「未顯示號碼」撥打電話給民眾，佯稱其微信帳號誤設升級或代理結匯服務，若不立即解除將被扣繳年費。待被害人信以為真後，對方再口述假冒的微信官網網址，引導民眾聯繫所謂「線上客服」，進而要求提供證件照片、銀行帳號、信用卡正反面影像，甚至刷卡簡訊驗證碼，或直接要求轉帳至指定帳戶。

經追查，警方鎖定一家二類電信業者「台○科技有限公司」負責人及相關共犯。該公司以公司及個人名義，在多處商辦與民宅向一類電信業者申設超過30線市話與節費電話，供網路電話交換機（IPPBX）使用，並預先關閉來電顯號功能。詐騙集團再將境外網路電話（VoIP）轉接為國內市話號碼撥出，藉此規避境外門號攔阻機制，偽裝成未顯號的市話來電，不僅提高民眾接聽意願，也降低被通報停話的風險。

專案小組在檢察官指揮下分批搜索查緝，共查獲洪姓等5名嫌犯到案，並查扣網路電話交換機、網路閘道器、手機及存摺等贓證物。初步清查，被害人共18人，財損金額合計新臺幣355萬元。全案依刑法加重詐欺、組織犯罪防制條例及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。

刑事局提醒，微信通訊軟體未在國內落地納管，民眾較難透過官方管道即時查證，使用相關服務時應提高警覺。警方也呼籲二類電信業者應確實遵守法規，避免電信服務遭不法利用。對於任何自稱銀行、客服、公務機關，或是以未顯示號碼來電的訊息，民眾切勿輕信，如有疑慮，可查詢「打詐儀錶板」或撥打110、165反詐騙專線求證，以保障自身財產安全。