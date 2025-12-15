誤認喪屍菸彈引恐慌！ 桃園警：女學生尿液、菸彈皆未驗出毒品成分

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

桃園市一所國中近日傳出疑似校園吸毒事件，一名國二女學生被指在教室內兩度吸食俗稱「喪屍菸彈」的電子菸後，出現身體顫抖、走路呈S型等異常反應，相關畫面與說法在網路流傳，引發家長與社會關注。對此，桃園市警察局少年警察隊今（15）日表示，經送驗相關物品及學生尿液，結果均呈陰性反應，未驗出任何毒品成分。

桃園一名國二女學生被指在教室內吸食喪屍菸彈，案情出現翻轉，未驗出任何毒品成分。（示意圖／unsplash）

少年隊指出，校方於8日向警方報案後，警方隔日即進入校園採證，查扣女學生使用的電子菸器具與菸彈，並先以試紙進行初篩，結果僅呈淡色反應。為求慎重，警方進一步將菸彈，以及在家長同意下採集的女學生尿液，分別送交兩家專業鑑驗機構檢驗，針對依托咪酯、美托咪酯、（異）丙帕酯及（正）丙帕酯等4種常見新興毒品成分進行檢測，最終結果皆為「陰性」。

本案起因於一名學生在社群平台Threads發文，指稱校內有女學生吸食「喪屍菸彈」後倒臥教室，並出現顫抖、步態不穩等情形，相關貼文迅速擴散，也引起市議員與家長關切。不過，知情人士透露，該名女學生當天並未出現貼文所描述的異常行為，隨著檢驗結果出爐，研判可能是女學生誤以為自己購得「喪屍菸彈」，才引發恐慌。

警方表示，鑑於鑑驗結果確認無毒，全案已由原本的吸毒刑案，轉為未成年違規使用電子菸處理，後續將函請教育局進行輔導，並由衛生局依相關法規裁處。

