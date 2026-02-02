誤認好侵略的中國為親人 早晚會被吞噬

國民黨主席鄭麗文日前說，大陸是我們的親人，引發議論，圖為20日鄭麗文拜會馬英九，商談兩岸情勢。攝影林煒凱

謝淑媛／國際法學教授，專研核武管制

就是因為獨裁專制的國家，可以制訂法律，或是領導者的命令，强迫推動國家需要的經濟、軍事發展，許多專家、學者、媒體、政治家認為中國在許多科技方面，如電動車、AI、核武器、海軍、太空領域，甚至於常規武器，都比歐美强，真的嗎？

先舉最近在委內瑞拉發生的案件，美國竊捕委國總統 Modula (莫杜洛)及其夫人，以槍彈輸送大宗毒品入美境為理由，遞送他們到紐約，接受美國法律的制裁。

事情在今年一月三日午夜，美國空軍動用150 架飛機，衝破了中國為委內瑞拉部署的空中防衛系統，趕到總統莫杜洛公寓的上空。顯然公寓的四周由無數的武裝守衛重重包圍著。為了使美軍由上空安全降落到正確的地點，飛機必須飛得很低，接近地面。當時有緊緊的二分鐘，幾乎是最危險的生死時刻。美軍機正在低空慢慢飛行，任何簡單的武器由地面攻擊都可以很容易地把它擊打下落。當時美機只有攻擊性的直升機在護航，中國為莫杜洛設置的防空、防地、防海的保命符却全被美軍掃掉，把總統和夫人都帶走了。

據委內瑞拉的報導，他們喪失一百人的生命，美軍一個也沒受害。更不可思議的是: 事發前夕，中國一群官員去拜訪莫杜洛，保証中國賣給委國的武器絕對有效，更有中國做後盾，可以毀滅侵略委國的敵人。結果呢？那些中國官員都沒幫上忙，中国軍隊也沒趕到，讓防空系統被美軍輕而易舉地打破了，總統夫婦成為美國的犯人。

若提海軍的力量，在訓練和經歷上，中國不知由何算是！因為它的船隻的數目簡直無法計算，連美國政府都開始擔心中國軍艦比美國多。其實中國把漁船、民船、海防的船都武裝起來，也在平時訓練它們為戰時使用的軍船，成為算不完的大數據。反過來看真正的軍艦，就算航空母艦，美國有11 艘，另有 9 艘直昇機母艦（Helocarrier) ，中國有三艘航空母艦。其他攻擊性與防衛性的軍艦和潛水艇，不僅在數量上中國比不上，更在功能上遙遙落後。為什麼有專家猜美國海軍比不起中國的？況且五角大廈正在加緊軍艦的增加。

至於核子武器的重要性，中國最近這幾年力促趕上美、俄，由100粒核彈頭每年增加100粒，現在增加到500粒，計劃在2030年達到1000粒。想想看，根據SIPRI 的統計，1960年代，美國核武最盛期，有31000粒核彈頭；1986年代，蘇聯有40000粒。冷戰後我們許多核武管制的非政府組織，如Pugwash 和 Isodarco, 遊說到美國只剩下5117，俄羅斯則有5459粒。2030年的中國有1000粒核彈頭算什麼，請別再把中國的科技提昇這麼高了！

還有太空方面的探險，中國自己相信會比美國搶先上陸月球。開玩笑！美國於1969年，由 Apollo 11 帶 Buzz Aldrin 和 Neil Armstrong 到月球，是人類史上最先上陸的太空人。中國怎能在 1969 年前着陸月球？

其他如電動車的生產和銷售，大家都看到了，中國的電動車佈滿世界各國各地。又便宜，又環保，使其他生產汽車的國家都無法競爭，只有怨嘆，並使大部分的國家討厭中國。不受人歡迎的國家能裝成超大國嗎？

且看 ASML 的 董事長兼 CEO , Christophe Fouquet 常常說的：目前中國自己發展的電動車技術至少比歐美慢了八個世代。以前 2024–2025 年，則是慢了10–15 年。因為先進的晶片之製造，美國拒絕讓中國進口，台灣、日本、南韓不受限制，就能夠盡量開發。

這就關係到AI。沒有台積電的頂尖晶片，中國無法省電，降不下成本，仍是慢吞吞的。但它在AI方面是應用層面大，快速使用的普遍。美國在底層技術和原始創新上，如核心演算法，確是領先全球。

最後提一件這幾天(1月26日) NATO 的總領導 Mark Rutte 的公開警告：歐盟別夢想沒有美國的武力，我們能夠守護自己的主權和領土！我們仍然需要美國的超強軍力抵擋俄羅斯和中國的侵略。

歐盟的實力，不管經濟、政治、軍事都比台灣份量大，他們都需要美國的幫忙，台灣的國民黨怎能怱略這個事實？如果你們國民黨開不了眼界，誤認獨裁、好侵略的中國為親人，早晚會被吞噬，等著命運的安排。難道國民黨還不知道中國是我們台灣的敵人？你們就搬去中國，做個沒有自由、沒有人權、沒有尊嚴的中國人吧。歡送！

