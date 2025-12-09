誤認機車遭竊報案 暖警耐心調查迅速尋回

誤認機車遭竊報案，警方耐心調查迅速尋回。





一名年約70歲的何姓婦人12月8日前往武營街市場購物後，發現停放於路邊的機車不見蹤影，驚慌之下以為愛車遭竊，遂向警方報案求助。桃園市警局楊梅派出所接獲報案後，立即調閱監視器協助查找，最終發現婦人是因一時忘記機車停放位置，才誤以為車輛遭竊。

何姓婦人向警方表示，當日早上9時許騎乘機車前往市場，並將車輛停放在武營街市場附近路旁，隨後進入市場購物。購買完成後，她回到印象中的停車地點準備返家，卻發現機車不翼而飛，自行尋找長達6個多小時仍未果，心急之下遂向警方求助。楊梅派出所警員袁巧真獲報後先行安撫婦人情緒，並立即調閱周邊監視器追查。

誤認機車遭竊報案，警方耐心調查迅速尋回。

發現該機車自停妥後便無移動的軌跡，初步排除遭竊的可能。後續由巡邏警員黃建凱前往武營街市場周邊巷弄進行搜尋，最終於市場附近大華街88號尋獲該輛機車。婦人見愛車失而復得，鬆了一大口氣，並對警方迅速協助深表感謝。

楊梅分局呼籲，民眾前往市場或其他人潮密集區域時，停放車輛務必記下周邊明顯地標或拍照紀錄，以免取車時因記錯地點造成困擾。若遇類似情況，也可隨時向警方尋求協助。









