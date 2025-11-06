誤認特展藝品髒汙 衛生紙一擦毀了

志工於例行巡視時誤以為作品表面積塵屬於清潔疏失，遂以衛生紙擦拭。（取自基隆市文化觀光局粉專）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆市文化觀光局於基隆美術館舉辦之國際當代藝術特展中，發生志工誤擦藝術品的意外事件，引發關注。此次事件涉及藝術家陳松志的作品〈倒裝的語句─16〉，該作以鏡面附著灰塵的形式呈現「消逝與流轉」的意象，然而志工誤認為灰塵為髒汙，以衛生紙擦拭清潔，導致作品受損、難以恢復原貌。文化觀光局已正式向藝術家致歉，並與保險公司討論理賠事宜。

文化觀光局表示，二０二五年基隆美術館當代藝術特展《We are Me─我（們）到此一遊》自十月三十一日起開展，集結英國、日本、泰國及台灣共十位藝術家，展出多件具時代思辨與文化象徵的作品。陳松志的〈倒裝的語句─16〉以覆滿灰塵的舊鏡為載體，反射館內樓梯空間，象徵記憶的流動與中產階級文化的延續，意在引導觀眾思考時間與空間的交錯與遺忘。

文觀局表示，該名志工於例行巡視時誤以為作品表面積塵屬於清潔疏失，遂以衛生紙擦拭，館員雖於第一時間發現並制止，仍造成無法挽回的損害。文觀局對此深表遺憾，已立即通知策展團隊與藝術家，並召開緊急會議研議補救措施。

文觀局強調，相關志工皆經過展前培訓，但此次事件顯示教育與防範仍有精進空間。除向藝術家表達最深歉意外，也已啟動內部檢討程序，將檢視志工訓練流程、作品標示與現場管理規範，以防類似事件再次發生。

文觀局正與藝術家保持密切溝通，並與保險公司洽談後續理賠與修復的可行性，盼以最誠摯的態度妥善處理。