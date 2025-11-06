誤認特展藝術品有髒汙！志工擅擦拭「封存40年灰塵」 基隆文觀局致歉

藝術家陳松志作品遭展場義工以清潔為由，擅自拭除鏡面上封存40年的灰塵。（圖／翻攝自臉書＠KLCCABTW）

基隆市文化觀光局近期在基隆美術館舉辦當代藝術特展，發生志工將1件作品鏡面上封存40年的灰塵，誤以為是髒汙，用衛生紙擦拭清潔，造成作品難以回復原貌。對此，文觀局向創作者陳松志致歉，他本人也發聲吐露心聲：「突發事故已造成作品不可逆的毀損，並同時顯示場館人員教育與藝術品維護管理上的缺失，目前美術館與藝術家共同處理中，以維護藝術家及展出作品的權益。」

基隆美術館近日舉辦特展〈We are Me－我（們）到此一遊〉，未料藝術家陳松志的作品「倒裝的語句－16」作品鏡面，4日上午意外遭展場值班志工擦拭。對此，基隆市文觀局發聲致歉，表示志工於展場巡視，基於環境清理的錯誤認知，誤以衛生紙擦拭該作品鏡面，試圖清潔鏡面。

廣告 廣告

聲明指出，雖館員於第一時間制止，但傷害已然造成，文觀局旋即通知策展團隊與藝術家致歉，緊急研討後續補救措施，惟經確認難回復作品原貌，為此深感歉意，並以最大的誠意與藝術家討論後續的處理方案。

文觀局強調，深知縱使對陳松志致上最深的歉意亦難彌補對藝術家創作心血的傷害，基隆美術館身為基隆市最重要的國際藝術創作與交流平台，對支持藝術創作、守護藝術文化資產、培育藝術素養及營造城市美學責無旁貸，將虛心面對錯誤及各方藝術專業先進的建議與斧正，以期止誤、改善與精進。

對於目前場館服務管理，文觀局指出，除提供民眾服務協助、輪值巡視看館，和勉力支援導覽與解說外，有關落實及強化從業人員及志工對藝術感知、藝術品保護、專案管理、展場行政支援等諸多培訓工作，將刻正規畫辦理。

而陳松志本人也發文寫道，「倒裝的語句－16」這件以灰塵為材料的作品，本身即是「無常」的見證。它從靜默的堆積，而今轉為意外的消逝。「突發的事故，已造成作品不可逆的毀損，並同時顯示館方在場館人員教育與藝術品維護管理上的缺失。目前正由美術館與藝術家共同處理中，以維護藝術家及展出作品的權益及專業態度。」

廣告 廣告

陳松志直言，這事件本身顯示了藝術作品作為展覧現場的中介，創作與現實的交集，總在誤解與觸碰之中持續生成新的寓意。「藝術的形態，亦存在於時間如何介入、抹除與重寫的過程之中，或許都是藉此意外事件彼此學習的一課。」

藝術家陳松志針對作品事故說明。（圖／翻攝自Instagram@chensungchih）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

光復鬼故事2／房東搬走新電器！ 還有災民被問：領很多對吧，分我一點

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因

史上長最像夫妻！拍影片被狂勸驗DNA 本人甜喊：越長越像