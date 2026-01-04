誤認遭仇家跟車竟拿獵槍狂開 花蓮毒駕男被警逮竟說：「我吸茫了」

記者呂彥、莊淇鈞／花蓮報導

警方查扣彭男犯案的自製獵槍。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣轄內193縣道上，去年（2025年）12月31日清晨7時許，1名57歲彭姓男子吸毒後開車上路，行經玉里鎮坪頂部落路段時，懷疑後方駕駛小貨車21歲彭姓男子是仇家，竟情緒失控，拿出車上的自製獵槍，降下車窗對空狂開數槍，嚇得彭男趕緊停靠路邊報警，警方獲報後不到2小時火速將開槍的彭男逮捕，並查扣其獵槍、鋼珠及毒品吸食器，全案依槍砲、恐嚇及公共危險罪移送法辦，彭男也因毒駕反應陽性，當場遭扣車舉發。

廣告 廣告

彭男開槍後繼續開車逃逸。（圖／翻攝畫面）

據了解，彭男當天早上作完農事後，邊開車邊西山非他命，行經193縣道玉里鎮坪頂部落路段時，因吸毒後精神恍惚，誤認後方開貨車的彭男是跟蹤仇家，就降下車窗拿了車上預藏防身的自製獵槍對空狂開數槍示警，受到驚嚇彭男立即停車報警。

彭男被警方移送。（圖／翻攝畫面）

花蓮玉里警分局獲報後，分局長黃清暉立即指示成立專案小組，同步啟動「鷹眼小組」調閱沿線監視器，迅速鎖定彭男車輛逃逸方向，警方動員線上警網展開攔截圍捕，不到2小時就在玉里鎮中華路將開車的彭男攔下壓制逮捕，彭男坦承「吸毒茫了」，才會誤認後方開貨車的彭男是仇家。

警方當場在彭男車內查獲自製獵槍1把、喜得釘改造工具1批、鋼珠1袋及安非他命吸食器等犯罪證物。彭男除了涉嫌非法持槍、當街開槍恐嚇，其毒品快篩結果亦呈陽性反應，顯見駕車前疑吸食毒品，精神狀態不穩。警方除依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、刑法恐嚇及公共危險罪將彭男移送花蓮地檢署偵辦外，同時依《道路交通管理處罰條例》第35條毒駕規定製單舉發，並當場查扣其駕駛車輛。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

新北男吸喪屍毒菸上路頻違規 遭警攔獲開單罰17萬並移送

北捷頂溪站兩度以防風打火機點衛生紙縱火 15歲少年背景曝光

前立委美女助理韓璟控「台中員警跟騷」 警證實已受理報案

15歲少年自認「好玩」 燒衛生紙丟捷運頂溪站內垃圾桶縱火

