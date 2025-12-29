誤認「網婆」暴打陳沂！主嫌5萬交保人間蒸發 同夥被判刑9月

社會中心／台北報導

網紅陳沂去年2月間在北市長安東路人行道上遭毆打，男子黃黃國翔被逮自稱誤認陳沂是無緣的「網婆」，酒後失控才對她動粗，黃男以5萬元交保後消失無蹤。北檢已對他發布通緝，當天開車接應的同夥周暐承被依傷害罪起訴。台北地院審理後，今天（29日）判周男有期徒刑9個月。

據起訴，黃、周兩男犯案前曾至陳沂住處附近勘查，之後在現場埋伏，期間2人還多次到陳沂住處外確認門牌。去年2月5日下午4點多，陳沂走出住處後，黃男便一路尾隨，陳沂雖發現異狀仍遭黃男暴打，導致頭部、耳朵等處有撕裂傷，警方獲報趕抵當場將黃男制伏。

陳沂在人行道上被黃男爆打。（圖／資料照）

黃男應訊時辯稱誤認陳沂是在網路上交往的黃姓「網婆」，不滿對方欺騙他，在朋友家喝了酒後，要求友人載他到黃姓網婆住處，一見陳沂的身影誤認是「網婆」，才會傷人。

黃男強調並無受任何人指使，且希望能向陳沂當面道歉，但黃男獲5萬元交保後便人間蒸發，北檢已對他發布通緝，同夥周男因涉犯傷害罪嫌被起訴。台北地院審理後，今天（29日）判周男有期徒刑9個月，可上訴。

