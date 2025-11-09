誤認CHINA 我國防部臉書遭蘇丹網友洗版 批中國售武器給叛軍

蘇丹網友批中售武器給叛軍，誤洗版國軍FB。（圖／TVBS）

蘇丹網友因誤認中華民國國防部為中國官方機構，大量湧入國防部臉書頁面留言抗議，指控中國向蘇丹叛亂武裝組織「快速支援部隊」（RSF）出售武器。國防部緊急以中英文回應表明「這裡是中華民國，不是中華人民共和國」，但洗版情況持續蔓延至陸軍和空軍的社群平台。這起烏龍事件背後，反映出蘇丹內戰已持續兩年，造成超過15萬人死亡、數百萬人流離失所，當地人民對外援武器流入的強烈不滿。

國防部臉書於8日深夜突然被大量蘇丹網友湧入留言區，使用簡體中文、阿拉伯文及英文發文抗議。這些留言聲稱「自從『快速支援部隊』對蘇丹平民發動戰爭以來，大量中國製造的武器和無人機被非法轉運至該武裝組織，主要途徑來自阿拉伯聯合大公國」。蘇丹網友在留言中表示，蘇丹人民珍視與中國的傳統友誼，希望中國能作為負責任的大國，為世界和平與人民安全做出貢獻。但顯然這群蘇丹網友找錯地方了。

國防部副發言人喬福駿表示，國防部已在臉書留言處以中、英文強調「這裡是中華民國，不是中華人民共和國」，希望蘇丹留言者能理解。然而這些澄清似乎未能發揮效果，洗版情況不僅持續，還蔓延至空軍和陸軍的臉書專頁。

誤認CHINA，我國防部臉書遭蘇丹網友洗版。（圖／TVBS）

蘇丹代理司法部長Osman曾於2025年4月指出，快速支援部隊在阿拉伯聯合大公國的支持下對馬薩利特人實施種族滅絕。雖然阿聯酋否認參與，但美國《華爾街日報》近日揭露，阿聯酋已開始將中國製無人機提供給蘇丹的準軍事組織RSF，用來對抗國家軍隊SAF。

淡江大學戰略研究所助理教授馬準威分析，中國在蘇丹有濃厚的石油利益，約75%投資油田的資金來自中國，65%蘇丹出口的石油流向中國。由於衝突雙方各自控制部分油田，中國為了維護企業安全，會提供武器給控制其企業所在區域的勢力。

蘇丹內戰已2年，逾15萬人亡、數百萬人流離失所。（圖／AP）

2023年爆發的蘇丹內戰被稱為「被世界遺忘的戰爭」，起因是兩位將軍的權力鬥爭。一名來自法希爾的流離失所者Samiya於11月4日表示，快速支援部隊攻擊並羞辱他們，奪走他們的一切，讓他們一無所有。蘇丹網友雖然走錯棚，但這起意外插曲也反映出當地人民的無奈處境。

