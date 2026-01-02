誤賣掉「41顆破皮水餃」 店家認了出包主動賠償獲讚

一家鍋貼名店因烏龍事件意外成為網路話題，店家將原本挑出準備處理的41顆破皮水餃誤賣給顧客，事後在社群平台發布幽默尋人公告，真誠的道歉態度引發網友熱烈討論。

永和一家小吃店誤賣破皮水餃給顧客，急忙在網路尋找客人。（示意圖／中天新聞）

該店家在Threads社群平台貼文說明，先前接獲顧客反映高麗菜蝦仁水餃有破皮情況，因此要求員工檢查庫存並將有裂縫的水餃集中處理。然而在作業過程中發生疏失，這批共41顆的瑕疵品竟直接出貨給消費者。店家在公告中特別提醒，若有顧客煮到整包水餃都破掉，絕對不是烹煮方式的問題，而是他們的失誤所致。

店家承諾只要聯繫門市，除了全額退費外，還會免費贈送一包高麗菜蝦仁水餃作為補償，對此次疏失表達歉意。這則坦率又帶有幽默感的道歉文曝光後，立刻吸引大批網友留言回應。有網友表示這則尋人公告相當可愛，也有人笑稱遇到這種狀況根本像是中大獎，還會懷疑是否自己的烹調技術有問題。

鍋貼店後續更新貼文表示，購買到瑕疵水餃的顧客已經看到公告並回店換取新品，原本那包也已經煮完，至於煮出來的狀況如何，店家笑說就沒有再深入追問了。

