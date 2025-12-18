誤踩油門撞死補教女師！77歲嬤道歉稱太緊張：這輩子第一次出事

社會中心／高雄報導

77歲潘姓婦人停車時誤踩油門，逆向衝撞一對騎車雙載的母子檔，釀1死1傷。（圖／翻攝畫面）

高雄三民區發生重大車禍，今日（18日）上午9時許，一名77歲潘姓婦人開車行經建國三路時，車輛突然暴衝，逆向撞上一對騎車雙載的母子檔，導致騎車的53歲丁姓婦人傷重不治。潘婦肇事後坦承自己當時要路邊停車，結果太緊張誤踩油門釀禍，強調「真的不是故意的，這輩子只發生這一次事故」。

潘姓婦人誤踩油門撞死人，事後表示「真的不是故意的，這輩子只發生過這一次」。（圖／翻攝畫面）

回顧車禍發生經過，今日上午，家住屏東潮州的潘婦（77歲）開車載友人到高雄三鳳中街買東西。上午9時44分，潘婦抵達建國三路準備路邊停車，下一秒車輛突然暴衝，迎面撞上對向車道一對騎車雙載的母子檔，又推撞路邊另一輛轎車，導致母子二人被夾在兩車間，騎車的丁姓婦人（53歲）傷重不治，後座20歲兒子受傷送醫。

潘婦肇事後第一時間下車喊自己頭暈，隨後被警方帶回派出所製作筆錄，並無酒駕情事。檢察官於下午前往殯儀館相驗，潘婦也到場還原事發經過，她表示當時要路邊停車，倒車發現後面有一輛貨車在卸貨，因為太緊張才誤踩油門，強調「真的不是故意的」，這輩子只發生這一次，已連絡保險公司協助處理賠償事宜。

潘婦直言，發生這樣的事情她也很難過，已經向家屬表示希望能協助處理後事，並不斷強調自己真的不是故意的。

據了解，死者丁姓婦人是補習班老師，當時騎車準備載兒子去學校，結果半路慘遇橫禍枉死，原本幸福的一家三口，一夕間天倫夢碎，也讓父子二人悲痛欲絕。



