誤踩油門暴衝「夾殺母子」！補教女師重傷枉死…77歲嬤過失致死10萬交保

社會中心／高雄報導

77歲潘姓婦人因誤踩油門撞死補教女師，被依過失致死罪移送，檢方諭知10萬交保。（圖／翻攝畫面）

高雄三民區發生重大車禍，今日（18日）上午9時許，一名77歲潘姓婦人開車行經建國三路時，疑因誤踩油門導致車輛暴衝，逆向撞上一對騎車雙載的母子檔，導致騎車的53歲丁姓婦人傷重不治、後座20歲兒子受傷送醫。事後潘婦被依過失致死罪移送高雄地檢署，經檢察官複訊後，諭令10萬元交保。

77歲潘姓婦人因誤踩油門，車輛暴衝撞上騎車雙載的母子檔，害騎車的丁婦枉死。（圖／翻攝畫面）

回顧車禍發生經過，今日上午，家住屏東潮州的潘婦（77歲）開車載友人到高雄三鳳中街採買食材。上午9時44分，潘婦抵達建國三路準備路邊停車，下一秒車輛突然暴衝，迎面撞上對向車道一對騎車雙載的母子檔，又推撞路邊另一輛轎車，導致母子二人被夾在兩車間，騎車的丁姓婦人（53歲）傷重不治、後座20歲兒子受傷送醫。

廣告 廣告

警方指出，潘婦酒測值零，肇事原因初判為未依規定駛入來車道，詳細肇事責任歸屬仍有待事故鑑定。潘婦在案發後坦承，當時正要倒車停車，因後方有一輛貨車正在卸貨，自己太緊張誤踩油門釀禍，並強調「真的不是故意的」，這輩子第一次發生事故，已聯絡保險公司處理後續賠償事宜。

據了解，死者丁姓婦人是補習班老師，當時騎車準備載兒子去學校，結果半路慘遇橫禍枉死，原本幸福的一家三口，一夕間天倫夢碎，也讓父子二人悲痛欲絕。而潘婦被依過失致死罪移送高雄地檢署，晚間檢察官完成複訊，諭知10萬元交保，詳細案發原因仍有待鑑定釐清。

更多三立新聞網報導

國3福德隧道北口連環車禍！「1車翻覆」紫爆…時速不到10公里

江和樹服務處外狂按喇叭！台中男上門鬧事…自稱小草嗆：讓你選不下去

詐團車手取款被抓！台中婦「一毛沒賺」就被抓…判關1年還得賠803萬

誤踩油門撞死補教女師！77歲嬤道歉稱太緊張：這輩子第一次出事

