誤踩油門釀禍？休旅車撞毀國民黨台中市黨部 3人送醫

國民黨台中黨部停車場23日發生車禍，圍牆遭撞，石塊四散一地。（翻攝畫面）

台中市西區大隆路今（23）日上午發生驚險交通事故，1輛休旅車遭追撞後突然暴衝，直接撞進中國國民黨台中市黨部停車場，圍牆整片倒塌，水泥石塊四散噴飛，波及一旁台中市政府都市發展局都市修復工程科，造成1名顏姓科員受傷，現場一片狼藉，共3人送醫，所幸皆無生命危險。

台中市第一分局指出，上午10時15分接獲通報，大隆路發生2車追撞事故。經查，72歲王姓婦人駕駛紅色Mini Cooper，沿東興路轉入大隆路、往精明二街方向行駛時，疑似未保持安全距離，追撞前方已減速的銀色LEXUS休旅車。

追撞後為何會突然暴衝？

警方說明，遭追撞的LEXUS由53歲王姓女子駕駛，車上另載2名乘客，碰撞瞬間疑因一時緊張，誤踩油門，車輛不明原因失控向前衝，先後撞上國民黨台中市黨部停車場鐵門及圍牆，猛烈撞擊導致整面圍牆倒塌，磚塊四處飛散。

石塊飛散釀成無辜傷者

事故發生當下，黨部緊鄰的都發局都市修復工程科正有員工進出，41歲顏姓科員行經停車場附近時，遭噴飛石塊砸中腿部，造成擦挫傷；LEXUS車上2名乘客則分別出現腳部及頭部傷勢，皆意識清楚。

消防局獲報後立即派員到場，將3名傷者分送大里仁愛醫院及惠中林新醫院治療。警方同步封鎖現場測繪、蒐證，並對2名駕駛實施酒測，結果均為0，已調閱周邊監視器釐清肇事原因。

國民黨台中市黨部人員表示，當時在室內聽見連續巨響，一度誤以為發生重大攻擊事件，外出查看才發現車輛撞毀圍牆，所幸原本停放於圍牆旁的車位當時無人使用，否則後果不堪設想。警方也呼籲，行車務必保持安全距離，避免類似意外再度發生。

