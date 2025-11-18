誤進毒蛋 業者開放退換蛋

台中市梧棲區龍忠蛋行業者遭彰化地院依違反食安法等罪，諭令二十萬元交保，蛋行昨日鐵門半掩，開放民眾換蛋或退款。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍、吳東興∕綜合報導

彰化縣文雅畜牧場生產的雞蛋因檢出農藥芬普尼超標，台中市梧棲區龍忠蛋行誤進毒蛋並售出，蛋行林姓業者遭彰化地院調查，訊後涉嫌違反食安法等罪，諭令二十萬元交保，蛋行十八日鐵門半掩，開放民眾換蛋或退款，業者無奈表示「毒又不是我放的」，未來將配合調查。

龍忠蛋行業者昨日低調指出，文雅畜牧場的蛋一律都是回收下架，不過客戶很多，目前仍有許多店家、散客買蛋，針對有些店家、散客追不到，事後就是盡量一一詢問，同時一件一件回收，強調絕對不會擺爛。

彰化縣衛生局表示，彰化文雅畜牧場九日出貨二八五籃五萬七千顆蛋，其中龍忠蛋行蛋車載二百籃；另輛蛋車載八十五籃，其中三十五籃雞蛋被彰縣衛生局攔下送回畜牧場，其餘雞蛋銷往新北，多數已銷毀。