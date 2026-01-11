誤闖倉儲受傷非烏鴉 罕見黑林鴿新北動保處救援野放

（記者陳志仁／新北報導）新北市八里區臺北港近日有民眾通報，於一處物流倉儲內發現一隻疑似烏鴉的鳥類誤闖室內，疑因撞擊玻璃受傷、無法飛行；新北市政府動物保護防疫處接獲通報後，立即派員前往救援，並將該鳥帶回動保處醫療中心進行檢查與後續照護。

圖／黑林鴿因撞擊致前額受傷無法站立。（新北市政府動保處提供）

動保處表示，經獸醫師黃仲煜檢視後確認，該鳥並非一般常見的烏鴉，而是外觀全黑、羽毛帶有藍綠色金屬光澤的「黑林鴿」，由於外型相似，民眾常容易誤認為烏鴉；黑林鴿主要分布於日本及南韓沿岸島嶼，具備長距離跨海飛行能力，在臺灣屬於相當罕見的迷航鳥類，平時鮮少被發現。

黃仲煜指出，該隻黑林鴿因疑似撞擊造成額頭外傷，並出現下肢癱瘓、無法站立等神經相關的症狀，初步評估傷勢並不樂觀；動保處醫療團隊隨即提供完整的醫療照護，包括傷口處理、藥物治療及後續得復健，並密切觀察其恢復情況。

經過兩個多月的治療與照護，黑林鴿的健康狀況逐漸改善，不僅恢復站立能力，飛行狀況也達到可於野外生存的標準；動保處在確認其具備自主覓食、飛行及適應野外環境的能力後，近日已選擇適當地點，將黑林鴿順利野放，重返自然。

新北市政府動保處處長楊淑方提醒，民眾若發現受傷、虛弱或無法正常活動的野生動物，切勿自行處理或飼養，應立即通報1959動保專線或相關的單位，由專業人員進行救援與照護，共同守護野生動物生命安全與生態環境。

