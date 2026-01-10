誤闖台北港倉庫 罕見迷鳥黑林鴿獲救

新北市動保處去年底接獲通報，有隻看似烏鴉的鳥類飛入八里區台北港某物流倉儲，疑因撞擊玻璃受傷，無法飛行。動保處派員前往救援，送往動保處醫療中心檢查與照護，經獸醫師確認，該鳥竟是台灣罕見迷鳥「黑林鴿」，治癒後已野放。

據了解，該隻黑林鴿去年10月誤闖台北港某間物流倉儲，疑撞擊玻璃窗後受傷墜地，在地面激烈拍打雙翅掙扎，工作人員見其顏色及體型，誤認是隻烏鴉，遂通報動保處有受傷烏鴉待救援。動保員獲報趕抵，隨後將該鳥送往醫療中心檢傷及治療。

動保處獸醫師黃仲煜表示，外觀全黑、羽毛具藍綠色金屬光澤的黑林鴿，因外型與烏鴉相似而易遭誤認。黑林鴿主要分布於日本及韓國沿岸島嶼，具備長距離跨海飛行能力，在台灣屬於罕見的迷航鳥類，平時不易見到。

黃仲煜說，該隻黑林鴿因撞擊造成額頭外傷，並出現下肢癱瘓、無法站立等神經症狀，初期傷勢評估並不樂觀，經持續提供完善的醫療照護與復健治療，傷勢逐步改善。

歷經2個多月的治療與照護後，黑林鴿恢復站立能力，飛行狀況亦達野外生存標準。經專業評估，確認健康狀況穩定且具備自主覓食與飛行能力，動保處已於近日擇適當地點順利野放。

動保處呼籲，民眾若發現受傷、虛弱或無法正常活動的野生動物，切勿自行處理或飼養，應立即通報1959或相關單位處理，確保動物獲得正確且專業的救援與照護，共同維護野生動物生態與生命安全。