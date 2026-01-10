誤闖屏東潮州大橋！2牛深夜悠哉「鬼切搶道」 駕駛嚇壞報警

屏東縣潮州鎮台一線潮州大橋附近，於昨（9）日晚間驚傳牛群闖入車道，影響行車安全。潮州警方獲通報後迅速派員前往現場，將牛群驅離並恢復道路通行，同時對飼主依法開罰。

屏東縣潮州鎮台一線潮州大橋附近驚傳牛群闖入車道。（圖／翻攝自Threads）

屏東縣政府警察局潮州分局於晚間9時30分許接獲通報指出，有多頭牛隻出現在潮州大橋附近車道上，可能威脅行駛安全，員警立即到場疏導並將牛群驅離，現場交通順利恢復。

同時，警方也通知涂姓飼主到場處理，並依《道路交通管理處罰條例》第84條開單告發，後續相關案件將轉送屏東縣政府農業處，依《動物保護法》進行裁處。

警方呼籲，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同。飼主違反該規定，使寵物無7歲以上人伴同，出入於公共場所或公眾得出入之場所，可裁處新臺幣3000元以上、15000元以下罰鍰。

